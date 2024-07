EQS-Adhoc: DEUTZ AG: DEUTZ AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital mit Bezugsrechtsauschluss

EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DEUTZ AG: DEUTZ AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital mit Bezugsrechtsauschluss



02.07.2024 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 2. Juli 2024 – Der Vorstand der DEUTZ AG (ISIN DE0006305006) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durchzuführen. Hierzu soll das Grundkapital der DEUTZ AG um bis zu 10 % durch Ausgabe von bis zu 12.614.719 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 138.761.914 Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein. Die Platzierung der Aktien wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens durch den Vorstand der DEUTZ AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und bekanntgegeben.

Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf voraussichtlich am 5. Juli 2024 prospektfrei zugelassen werden. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, soll voraussichtlich am 8. Juli 2024 aufgenommen werden. Die Lieferung der neuen Aktien ist voraussichtlich für den 8. Juli 2024 vorgesehen.

Die „Dual+“-Strategie des Unternehmens zielt u. a. darauf ab, ein zukunftsfähiges Portfolio aufzubauen und den DEUTZ-Konzern („DEUTZ“) durch die Erweiterung seines Produktökosystems resilienter aufzustellen. Dabei setzt DEUTZ neben organischem Wachstum auch auf einen Buy-and-Build-Ansatz und hat in diesem Zusammenhang kürzlich einen Vertrag zum Erwerb von Blue Star Power Systems, einem Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten, unterzeichnet.[1] Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung verschafft DEUTZ mit Blick auf seine Finanzlage die Flexibilität, nach erfolgter Kaufpreiszahlung auch weiterhin in anorganisches Wachstum investieren zu können.

Die DEUTZ AG verpflichtet sich im Rahmen der Transaktion zu einem sogenannten Lock-Up, d. h. das Unternehmen wird innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente ausgeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchführen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Commerzbank und M.M.Warburg & CO begleiten die Transaktion als Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner.

Kontakt

DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations, Kommunikation und Marketing

Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com

Wichtiger Hinweis

[1] Vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 27. Juni 2024.