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EQS-Adhoc: DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.

27.05.26 23:09 Uhr
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EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.

27.05.2026 / 23:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda. 

Köln, 27. Mai 2026 – Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Maxi Trust Power Ltda. mit Sitz in der Stadt Curitiba im Bundesstaat Paraná, Brasilien, unterzeichnet. Maxi Trust Power ist ein führender Hersteller von Diesel- und Gasgeneratoren. Zu den Kunden gehören insbesondere Supermärkte, Bau- und Landwirtschaftsunternehmen. 

Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Für die Übernahme ist eine Fremdkapitalfinanzierung vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion wird noch im Laufe des zweiten Quartals 2026 erwartet. 

Kontakt
DEUTZ AG | Lars Boelke | Leiter Investor Relations, Communications und Marketing
Tel. +49 (0) 221 822-3600 | E-Mail: lars.boelke@deutz.com

DEUTZ AG | Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations
Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com


Ende der Insiderinformation

27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 822 2491
Fax: +49 (0)221 822 3525
E-Mail: svenja.deissler@deutz.com
Internet: www.deutz.com
ISIN: DE0006305006
WKN: 630500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2334460

 
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2334460  27.05.2026 CET/CEST

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