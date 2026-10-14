EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus
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EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
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Düsseldorf, 14. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der Douglas AG hat heute beschlossen, Jean-Marc Bellaiche mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer) der Douglas AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von vier Jahren. Herr Bellaiche folgt auf Alexander van der Laan, der entschieden hat, sich aus der aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Herr van der Laan wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober 2026 niederlegen.
Ende der Insiderinformation
14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|ISIN:
|DE000BEAU1Y4
|WKN:
|BEAU1Y
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900RLJJSL6ZU4P947
|EQS News ID:
|2415634
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2415634 14.10.2026 CET/CEST
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