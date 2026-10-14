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EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus

Werte in diesem Artikel
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Douglas AG
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EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus

14.10.2026 / 18:42 CET/CEST
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Düsseldorf, 14. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der Douglas AG hat heute beschlossen, Jean-Marc Bellaiche mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer) der Douglas AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von vier Jahren. Herr Bellaiche folgt auf Alexander van der Laan, der entschieden hat, sich aus der aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Herr van der Laan wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober 2026 niederlegen.
 


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14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN: DE000BEAU1Y4
WKN: BEAU1Y
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900RLJJSL6ZU4P947
EQS News ID: 2415634

 
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2415634  14.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
18.09.26 Douglas Neutral UBS AG
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG

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