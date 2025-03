EQS-Adhoc: Douglas AG: Nachlassende Konsumstimmung und gebremste Marktentwicklung: DOUGLAS AG passt Prognose für 2024/25 an

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognoseänderung

Douglas AG: Nachlassende Konsumstimmung und gebremste Marktentwicklung: DOUGLAS AG passt Prognose für 2024/25 an



20.03.2025 / 19:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Nachlassende Konsumstimmung und gebremste Marktentwicklung: DOUGLAS AG passt Prognose für 2024/25 an Düsseldorf, 20. März 2025 – Die DOUGLAS AG hat aufgrund der sich abschwächenden Entwicklung vieler europäischer Premium-Beauty-Märkte – vor allem Deutschland und Frankreich – ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 angepasst. Die im Zuge der weltweiten makroökonomischen und politischen Unsicherheiten ohnehin eingetrübte Konsumstimmung hat sich seit Februar weiter verschlechtert und zu einem zunehmenden Rückgang der Kund*innenfrequenz in Filialen und online geführt. Die DOUGLAS Group führt die Marktentwicklung in erster Linie auf die wachsende Verunsicherung infolge von makroökonomischen und geopolitischen Spannungen, die wirtschaftliche und politische Situation in Deutschland und drohende internationale Handelskonflikte zurück, die Schlüsselindustrien belasten und die Kaufkraft in Europa weiter abschwächen könnten. Wer­bung Wer­bung Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der DOUGLAS AG daher soeben beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 anzupassen: Konzernumsatzerlöse von rund 4,5 Milliarden Euro (zuvor 4,7-4,8 Milliarden Euro)

Bereinigte EBITDA-Marge von rund 17% (zuvor ber. EBITDA von 855-885 Millionen Euro)

Nettoergebnis von rund 175 Millionen Euro (zuvor 225-265 Millionen Euro) Wer­bung Wer­bung Die Prognose bezüglich des durchschnittlichen Net Working Capital (NWC) bleibt unverändert: Das NWC soll zum Ende des Geschäftsjahres im Schnitt weniger als 5% des Konzernumsatzes betragen. Das Unternehmen überprüft auch die weitere Entwicklung des Verschuldungsgrads und die mittelfristige Guidance und wird sich hierzu im Rahmen der Q2-Berichterstattung am 15. Mai 2025 äußern. Die Zusammensetzung des Bereinigten EBITDA entspricht der Darstellung auf Seite 208 ff. des Geschäftsberichts 2023/24 der Douglas AG. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar.



Ende der Insiderinformation

20.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com