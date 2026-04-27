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EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Nettoergebnis für Q2 2025/26 – Wertminderung auf Goodwill – Gesamtjahresprognose aktualisiert

30.04.26 18:05 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
DOUGLAS AG: Nettoergebnis für Q2 2025/26 – Wertminderung auf Goodwill – Gesamtjahresprognose aktualisiert

30.04.2026 / 18:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 30. April 2026 – Auf der Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Zahlen für die Erstellung des Halbjahresabschlusses der DOUGLAS Group für das Geschäftsjahr 2025/26 beläuft sich der im zweiten Quartal 2025/26 erzielte Nettoverlust auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag und bleibt damit hinter dem Analysten-Consensus von minus EUR 9 Mio. zurück. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill betreffend die Geschäftsaktivitäten in Frankreich und Parfumdeams/Niche Beauty, sowie weitere Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 wird hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge angepasst und im Übrigen wie folgt konkretisiert:
  • Konzernumsatz: Dieser wird am unteren Ende der zuvor kommunizierten Prognosebandbreite von EUR 4,65 – 4,80 Mrd. erwartet.
  • Bereinigte EBITDA-Marge: rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%).
  • Netto-Verschuldungsgrad: Dieser wird am oberen Ende der zuvor kommunizierten Prognosebandbreite von 2,5x - 3,0x erwartet.
Die endgültigen Ergebnisse für das Halbjahr 2025/26 werden wie geplant am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS-Geschäftsbericht 2024/25.
 


Ende der Insiderinformation

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN: DE000BEAU1Y4
WKN: BEAU1Y
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2319612

 
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