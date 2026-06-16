EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26
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EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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Düsseldorf, 18. Juni 2026 – Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, passt die DOUGLAS Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 an.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird wie folgt angepasst:
Ende der Insiderinformation
18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|ISIN:
|DE000BEAU1Y4
|WKN:
|BEAU1Y
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2349226
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2349226 18.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent