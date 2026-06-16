DAX25.028 +0,4%Est506.329 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +1,2%Nas26.383 +1,4%Bitcoin55.358 -1,1%Euro1,1482 -0,2%Öl77,04 -2,1%Gold4.250 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- US-Börsen fest -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren
IREN-Aktie mit Kursanstieg: Analyst vergibt Buy-Einstufung - Fokus auf KI-Strategie IREN-Aktie mit Kursanstieg: Analyst vergibt Buy-Einstufung - Fokus auf KI-Strategie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26

18.06.26 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
7,99 EUR -0,74 EUR -8,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26

18.06.2026 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 18. Juni 2026 – Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, passt die DOUGLAS Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 an.  

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird wie folgt angepasst:
  • Konzernumsatzwachstum: 0 – 1% (entspricht EUR 4,58 – 4,63 Mrd., zuvor: am unteren Ende der Prognosebandbreite von EUR 4,65 – 4,80 Mrd.).
  • Bereinigte EBITDA-Marge: rund 15,0% (zuvor: rund 16,0%).
  • Netto-Verschuldungsgrad: 3,0x – 3,5x (zuvor: am oberen Ende der Prognosebandbreite von 2,5x – 3,0x).
Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS Geschäftsbericht 2024/25.
 


Ende der Insiderinformation

18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN: DE000BEAU1Y4
WKN: BEAU1Y
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2349226

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2349226  18.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Douglas AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
03.06.2026Douglas BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.2026Douglas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026Douglas HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2026Douglas BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
01.05.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Douglas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026Douglas HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Douglas NeutralUBS AG
11.02.2026Douglas NeutralUBS AG
20.01.2026Douglas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen