EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26

Düsseldorf, 18. Juni 2026 – Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, passt die DOUGLAS Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 an.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird wie folgt angepasst:Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS Geschäftsbericht 2024/25.

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26 18.06.2026 / 16:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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