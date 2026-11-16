EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Verlustanzeige nach § 92 AktG aufgrund von Wertberichtigung bei immateriellen Vermögensgegenständen
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EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Verlust der hälftigen Grundkapitals (§ 92 AktG)
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Verlustanzeige nach § 92 AktG aufgrund von Wertberichtigung bei immateriellen Vermögensgegenständen
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Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DWK Deutsche Wasserkraft AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 8541 6868
|Fax:
|+49 40 679 580-52
|E-Mail:
|info@deutschewasserkraft.com
|Internet:
|www.deutschewasserkraft.com
|ISIN:
|DE000A2AAB74, DE000A289VN8
|WKN:
|A2AAB7, A289VN
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|LEI Code:
|529900HO768PI10RAJ41
|EQS News ID:
|2435752
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2435752 16.11.2026 CET/CEST
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