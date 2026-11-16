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EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Verlustanzeige nach § 92 AktG aufgrund von Wertberichtigung bei immateriellen Vermögensgegenständen

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Aktien
DWK Deutsche Wasserkraft AG Inhaber-Akt
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EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Verlust der hälftigen Grundkapitals (§ 92 AktG)
DWK Deutsche Wasserkraft AG : Verlustanzeige nach § 92 AktG aufgrund von Wertberichtigung bei immateriellen Vermögensgegenständen

16.11.2026 / 13:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Verlustanzeige nach § 92 AktG aufgrund von Wertberichtigung bei immateriellen Vermögensgegenständen


Hamburg, 16. November 2026 – Die DWK Deutsche Wasserkraft AG („Gesellschaft“) berücksichtigt im Abschluss zum 31.12.2025 eine Wertberichtigung auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 1.731.755,00. Mit der Anpassung der Buchwerte wird der aktualisierten Einschätzung der Werthaltigkeit Rechnung getragen und eine transparentere Grundlage für die weiteren gesellschaftsrechtlichen und finanzierungsbezogenen Entscheidungen geschaffen.

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Hintergrund ist, dass die Gesellschaft festgestellt hat, dass nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen in Bezug auf die im Geschäftsjahr 2018 erworbenen sogenannten Next Generation Gifting Assets erheblichem Umfang vorzunehmen sind. Die Wertberichtigung vermindert das Eigenkapital zum 13.12.2025 von rund EUR 2.238.235 auf rund EUR 521.132. Bei einem maßgeblichen Grundkapital von EUR 2.979.330 besteht damit ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals. Der Vorstand wird unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, ihr den Verlust gemäß § 92 Abs. 1 AktG anzeigen und die Lage der Gesellschaft sowie die weiteren Schritte erläutern.


Der Bewertungseffekt ist nicht zahlungswirksam und verursacht selbst keinen Mittelabfluss. Er ist deshalb nicht mit einem zusätzlichen zahlungswirksamen Aufwand des laufenden Geschäftsbetriebs gleichzusetzen. Die Gesellschaft verfügt dadurch allerdings nicht über zusätzliche Liquidität; ihr allgemeiner Finanzierungsbedarf ist unabhängig davon zu beurteilen.


Zugleich hat der Vorstand beschlossen, die Platzierung im Rahmen der am 19. Februar 2026 beschlossenen Kapitalerhöhung zu beenden und die Kapitalerhöhung mit reduziertem Umfang weiterzuführen. Das Grundkapital soll um EUR 180.455 durch Ausgabe von 180.455 neuen Aktien zu EUR 1,00 je Aktie erhöht werden. Der Bruttoemissionserlös vor Kosten beträgt danach rund EUR 198.500.

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Auf dieser Grundlage prüft der Vorstand die weitere bilanzielle Bereinigung, eine mögliche Kapitalherabsetzung und zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen. Diese Prüfung dient der Vorbereitung der weiteren strategischen und operativen Entwicklung; konkrete Entscheidungen und deren Umsetzung stehen noch aus.

 



Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DWK Deutsche Wasserkraft AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 8541 6868
Fax: +49 40 679 580-52
E-Mail: info@deutschewasserkraft.com
Internet: www.deutschewasserkraft.com
ISIN: DE000A2AAB74, DE000A289VN8
WKN: A2AAB7, A289VN
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
LEI Code: 529900HO768PI10RAJ41
EQS News ID: 2435752

 
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2435752  16.11.2026 CET/CEST

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