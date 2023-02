EQS-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Veränderungen im Vorstand Ulrich T. Grabowski verlässt Vorstand, Elio Speck neuer CTO

EQS-Ad-hoc: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

EAMD European AeroMarine Drones AG: Veränderungen im Vorstand Ulrich T. Grabowski verlässt Vorstand, Elio Speck neuer CTO



28.02.2023 / 16:47 CET/CEST

Im Vorstand der EAMD (European AeroMarine Drones AG, Berlin) kommt es zu Veränderungen. Ulrich T. Grabowski scheidet aus dem Vorstand zum 28.02.2023 aus und soll im Rahmen der nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft berufen werden. Grabowski, der maßgeblich die EAMD erfolgreich mit aufbaute sowie den Börsengang in die Wege leitete, soll die Gesellschaft im Aufsichtsrat weiter begleiten.Als neues Vorstandsmitglied mit Fokus auf Technologische Innovation (Chief Technology Officer/CTO) hat der Aufsichtsrat der EAMD Elio Speck berufen. Zu seinen primären Aufgaben gehören Forschung & Entwicklung, die Bewertung neuer und wachsender Technologien sowie die vorhandenen Plattformen zu Land, Wasser und in der Luft mit aktuellsten Aufklärungstechniken auszustatten, sodass Klienten System-Lösungen stets zuverlässig angepasst an ihren individuellen Bedarf angeboten werden können. Zudem übernimmt Herr Speck weitere wichtige Schnittstellenfunktionen innerhalb und außerhalb der EAMD Unternehmensgruppe.Kontakt:Dr. Marco MetzlerMitglied des Vorstands