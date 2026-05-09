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EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Verwaltungsrat beschließt Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis

10.06.26 20:11 Uhr

EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
EDAG Engineering Group AG: Verwaltungsrat beschließt Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis

10.06.2026 / 20:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EDAG Engineering Group AG: Verwaltungsrat beschließt Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis

Arbon, 10.06.2026 Die EDAG Engineering Group AG hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und Aufnahme eines Wandeldarlehens beschlossen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 12.500.000 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 4,00 je Aktie ausgegeben. Der Ausgabepreis enthält eine Prämie von 34,23 % ggü. dem Xetra-Schlusskurs der EDAG Aktie vom 10.06.2026. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf EUR 50.000.000. Die neuen Aktien werden von der ATON Austria Holding GmbH gezeichnet. Infolgedessen erhöht sich deren Beteiligungsquote an der Gesellschaft von 74,66 % auf 83,11 %.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat den Abschluss eines Pflichtwandeldarlehens mit einem Nennbetrag von EUR 25.000.000 beschlossen. Es wird der Gesellschaft von der ATON Austria Holding GmbH gewährt und berechtigt diese, bei Pflichtwandlung binnen drei Monate nach Unterzeichnung des Darlehens 6.250.000 Aktien zu einem Wandlungspreis von EUR 4,00 je Aktie zu beziehen. Nach vollständiger Wandlung des Pflichtwandeldarlehens wird sich der Anteil der ATON Austria Holding GmbH am Grundkapital der Gesellschaft auf voraussichtlich 85,52 % erhöhen.

Die Bezugs- und Vorwegzeichnungsrechte der bestehenden Aktionäre wurden für die genannten Maßnahmen im Einklang mit den Statuten der Gesellschaft ausgeschlossen.

Die Mittel aus den zuvor genannten Kapitalmaßnahmen in Höhe von insgesamt EUR 75.000.000 fließen der Gesellschaft zu und stärken ihre Kapitalbasis sowie die finanzielle Flexibilität zur weiteren Umsetzung der strategischen Unternehmensmaßnahmen.

Investor Relations
Christian Schütze                                                                               
Leiter Investor Relations                                                                                    
Telefon:   +49 (0) 611- 7375 360                                                          
Mobil :     +49 (0) 175- 8020 226
Mail:        Christian.Schuetze@edag.com
www.ir.edag.com
 



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10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 54433-0
E-Mail: ir@edag-group.ag
Internet: ir.edag.com
ISIN: CH0303692047
WKN: A143NB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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