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EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 und Änderung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026

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EDAG Engineering Group AG
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EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 und Änderung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026

26.10.2026 / 19:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 und Änderung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026

 

Arbon, 26. Oktober 2026 Die EDAG Group, einer der größten unabhängigen Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 498,7 Millionen Euro (Vorjahr: 547,2 Millionen Euro) erwirtschaftet. Das bereinigte EBIT lag bei 4,7 Millionen Euro (Vorjahr: - 4,5 Millionen Euro), was einer bereinigten EBIT-Marge von 0,9 Prozent (Vorjahr: -0,8 Prozent) entspricht.

Im Wesentlichen ist die rückläufige Umsatzentwicklung auf die anhaltende Zurückhaltung der Kunden in der Automobilindustrie zurückzuführen, die unter anderem durch deren fortlaufende Restrukturierungs- und Transformationsmaßnahmen geprägt ist. Auch der Industriesektor agiert derzeit zurückhaltend. Geringere Projektabrufe sowie die verstärkte interne Erbringung von Entwicklungsleistungen auf Kundenseite belasten derzeit die Nachfrage nach Engineering Dienstleistungen im Automotive Bereich. Ein vollständiges Aufholen im letzten Quartal ist nicht mehr zu erwarten.

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In diesem Umfeld hat die Sicherung des Ergebnisses für die EDAG Group Vorrang vor Umsatzwachstum.

Die Konzernleitung passt vor diesem Hintergrund die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 an: Für den Umsatz wird nunmehr ein Rückgang von bis zu rund 10 Prozent erwartet, statt zuvor ein Rückgang von bis zu rund 5 Prozent. Die Prognose der EBIT-Marge (bis zu rund 3 Prozent) bleibt unverändert. 

Der vollständige Finanzbericht für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November 2026 veröffentlicht.

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Investor Relations

Christian Schütze  
Leiter Investor Relations   
Telefon:  +49 (0) 611- 7375 360  
Mobil :     +49 (0) 175- 8020 226
Mail:        ir@edag-group.ag
www.ir.edag.com
 



Ende der Insiderinformation

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 54433-0
E-Mail: ir@edag-group.ag
Internet: ir.edag.com
ISIN: CH0303692047
WKN: A143NB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900LQ2ZJ7F5Z4KN18
EQS News ID: 2422540

 
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2422540  26.10.2026 CET/CEST

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29.08.19 EDAG Engineering Group Hold Deutsche Bank AG

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