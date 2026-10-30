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EQS-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: edding AG veräußert Geschäftsbereich Collaboration @ Work an die Callista Asset Management 38 GmbH

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edding AG Vz.
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EQS-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
edding Aktiengesellschaft: edding AG veräußert Geschäftsbereich Collaboration @ Work an die Callista Asset Management 38 GmbH

30.10.2026 / 16:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die edding AG hat heute nach erfolgter Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats einen Vertrag über die Veräußerung ihres Geschäftsbereichs Collaboration @ Work im Rahmen eines Share Deals an die Callista Asset Management 38 GmbH unterzeichnet.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 1,00 EUR. Im Rahmen der Transaktion leistet die edding AG zusätzliche Zahlungen in Form eines Verkäuferdarlehens und eines Restrukturierungsbeitrags sowie zur Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten des Geschäftsbereichs Collaboration @ Work.

Die edding AG prüft derzeit die Auswirkungen der Transaktion auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und wird voraussichtlich bis Ende November ein Update veröffentlichen.

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Mit der Veräußerung von Collaboration @ Work schließt die edding AG die am 31. März 2026 bekannt gegebene Prüfung strategischer Handlungsoptionen zur Optimierung ihres Markenportfolios ab und fokussiert sich künftig stärker auf ihre profitablen Kerngeschäfte. Der Vorstand erwartet, dass die Transaktion mittel- bis langfristig zu einer Verbesserung der Ertragskraft sowie zu einer nachhaltigen Stärkung des Unternehmenswertes und damit der Wertentwicklung für die Aktionäre der edding AG beiträgt.

Über die edding Gruppe:

Die edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg bei Hamburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 steht sie für Qualität, Ausdruckskraft und verantwortungsvolles Handeln. Das gesamte unternehmerische Handeln folgt dem Prinzip profit-for: Dabei ist wirtschaftlicher Erfolg kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für ökologisches und soziales Engagement. 2025 erzielte die Gruppe mit 663 Mitarbeitenden einen Umsatz von 144,9 Mio. EUR.

Über Callista Private Equity:

Die Callista Private Equity GmbH mit Sitz in München ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von mittelständischen Unternehmen mit operativem Entwicklungspotenzial spezialisiert hat. Der Investitionsfokus liegt insbesondere auf Unternehmen und Unternehmensteilen, die aus bestehenden Konzernstrukturen herausgelöst werden (Carve-outs), sowie auf Restrukturierungs- und Optimierungssituationen. Callista unterstützt ihre Portfoliounternehmen durch operative Expertise und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung von Effizienz, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ziel, deren nachhaltige Entwicklung und langfristige Wertsteigerung zu fördern.

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Ahrensburg, 30. Oktober 2026 
edding Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 


Kontakt:

edding Aktiengesellschaft
Frau Hadewych Vermunt (Vorstand/Finanzen)
Tel.: +49 (0)4102 808 200
Fax.: +49 (0)4102 808 204
E-Mail: investor@edding.de


Ende der Insiderinformation

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: edding Aktiengesellschaft
Bookkoppel 7
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4102 8080
E-Mail: info@edding.de
Internet: www.edding.de
ISIN: DE0005647937, DE0005647903
WKN: 564793, 564790
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg
LEI Code: 529900UERRP8638PQC59
EQS News ID: 2425866

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425866  30.10.2026 CET/CEST

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