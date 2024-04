EQS-Adhoc: elumeo SE veröffentlicht vorläufige Zahlen 2023: Umsatz stabil gegenüber Vorjahr, Umsatz Web deutlich positiv, bereinigtes EBITDA rückläufig

EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

elumeo SE veröffentlicht vorläufige Zahlen 2023: Umsatz stabil gegenüber Vorjahr, Umsatz Web deutlich positiv, bereinigtes EBITDA rückläufig



29.04.2024 / 20:30 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR elumeo SE veröffentlicht vorläufige Zahlen 2023: Umsatz stabil gegenüber Vorjahr, Umsatz Web deutlich positiv, bereinigtes EBITDA rückläufig Berlin, 29.04.2024 ISIN: DE000A11Q059 WKN A11Q05 Börsenkürzel: ELB LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74 Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Berlin, 29. April 2024 – Der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), dem führenden elektronischen Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, liegen heute die vorläufigen konsolidierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vor. Der Abschluss der Prüfung sowie die Veröffentlichung des Konzernabschlusses ist für den 30. April 2024 geplant. Auf Basis der nunmehr vorliegenden vorläufigen Zahlen wurden die Prognosen für den Umsatz und die Rohertragsmargen getroffen, die Vorhersage für das bereinigte EBITDA jedoch verfehlt. Die Annahme für das erwartete Wachstum des Vertriebskanals Web wurde deutlich übertroffen. Zwar konnte die Gesellschaft auf Konzernebene das Umsatzniveau des Vorjahres im Wesentlichen halten und erlöste € 45,4 Mio. (2022: € 45,8 Mio.), die zentrale Steuerungskennzahl des elumeo Konzerns, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes EBITDA), war jedoch rückläufig. Sie sank von € 2,2 Mio. auf € -0,4 Mio. Gründe für den unerwartet stark ausgefallenen Rückgang waren Investitionen zur weiteren Internationalisierung des Vertriebskanals TV (€ 0,6 Mio.), ein überdurchschnittliches Investment in den Vertriebskanal Web in Q4 2023 (€ 0,9 Mio.) sowie der inflationsbedingte Rückgang der Rohertragsmarge auf 50,0% (2022: 54,9%). Der Umsatz des Vertriebskanals Web stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,4% auf € 14,5 Mio. Grund für die unerwartet positive Entwicklung war ein höheres Wachstum der Umsätze im vierten Quartal 2023, ermöglicht durch die Bereitstellung eines zusätzlichen Budgets zur Optimierung der Marketingkanäle in Höhe von € 0,9 Mio. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahl Bereinigtes EBITDA verweist die Gesellschaft auf die Definition in ihrem Geschäftsbericht 2022 auf Seite 22, der auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Mitteilende Person beim Emittenten; elumeo SE Geschäftsführender Direktor (Finanzen) Dr. Riad Nourallah Kontakt: elumeo SE Dr. Riad Nourallah, Geschäftsführender Direktor (CFO) Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com http://www.elumeo.com



