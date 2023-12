EQS-Adhoc: elumeo SE: Wandelschuldverschreibung 2023/2028 von bis zu 1,2 Mio.€

EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

elumeo SE: Wandelschuldverschreibung 2023/2028 von bis zu 1,2 Mio.€



Berlin, 14. Dezember 2023

Berlin, 14. Dezember 2023 – Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), des führenden elektronischen Einzelhändlers für Edelsteinschmuck in Europa, hat die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2023/28 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz i. H. v. 3,8% in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mio. beschlossen. Die Wandelanleihe wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre an einzelne ausgewählte Lieferanten des Unternehmens, die jeweils mindestens EUR 100.000 pro Anleger erwerben, ausgegeben. Sofern der Aktienkurs der elumeo SE an mindestens 16 Handelstagen im November 2028 über EUR 4,50 liegt, wird die Wandelschuldverschreibung automatisch in elumeo Aktien gewandelt; sollte der Kurs darunter liegen, erfolgt die Rückzahlung in bar. Die Wandelanleihe soll in den Open Market (Freiverkehr) an der Düsseldorfer Wertpapierbörse einbezogen werden.

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung oder in einer Transaktion, die keinem Registrierungserfordernis unterliegt - weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem, Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo-Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo-Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft die KI-gesteuerte Video-Shopping-App jooli.com.

