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EQS-Adhoc: Enapter AG gibt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt und ordnet den Vertrieb in den USA neu - Einmalaufwand von EUR 17 Mio.

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EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Sonstiges
Enapter AG gibt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt und ordnet den Vertrieb in den USA neu - Einmalaufwand von EUR 17 Mio.

18.09.2026 / 18:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Enapter AG gibt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt und ordnet den Vertrieb in den USA neu - Einmalaufwand von EUR 17 Mio.

Hamburg, 18.September 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt ihre vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt. Der Umsatz lag demnach bei rund EUR 10,8 Mio. gegenüber EUR 5,6 Mio. in der Vergleichsperiode 2025.

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Das vorläufige, ungeprüfte EBITDA belief sich auf rund EUR -4,5 Mio. (Vorjahresperiode EUR -8,1 Mio.). Das vorläufige, ungeprüfte EBIT belief sich auf rund EUR -28,5 Mio. (Vorjahresperiode: EUR -11,1 Mio.). Ursächlich hierfür war insbesondere eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von rund EUR 19,8 Mio. auf der Immobilie in Saerbeck (Enapter Campus). Sie beruht auf der bilanziellen Bewertung des Campus zum 30. Juni 2026 vor dem Hintergrund der am 5. August 2026 bekannt gegebenen Vereinbarung mit Patrimonium und wird im Halbjahresfinanzbericht erläutert. Bereinigt um diesen Effekt hätte das vorläufige, ungeprüfte EBIT bei rund EUR -8,7 Mio. gelegen, nach EUR -11,1 Mio. in der Vergleichsperiode 2025.

Zudem hat die Enapter AG beschlossen, die Struktur ihres Vertriebs in den USA neu zu ordnen. Sie hat den Vertrag mit der Clean H2, Inc., ihrem bisherigen exklusiven Vertriebspartner in den USA, außerordentlich gekündigt, nachdem die vertraglich geschuldeten Partnerschafts- und Lizenzgebühren trotz Fälligkeit nicht gezahlt worden sind. Enapter plant den Abschluss einer neuen Vertriebsvereinbarung mit einem anderen Kooperationspartner. In diesem Zusammenhang nimmt Enapter eine Wertberichtigung in Höhe von rund EUR 17 Mio. auf die Forderung gegen die Clean H2, Inc. vor. Sie wird im zweiten Halbjahr 2026 ergebniswirksam und belastet das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2026 entsprechend. Die Wertberichtigung erfolgt aus bilanziellen Gründen. Die Forderung besteht rechtlich in voller Höhe fort und wird weiterhin geltend gemacht.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde am 5. August 2026 aufgehoben. Enapter wird zu gegebener Zeit eine aktualisierte Prognose veröffentlichen. Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 30. September 2026 veröffentlicht.

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Ende der Insiderinformation

Veröffentlicht von
Dr. Jürgen Laakmann
Vorstand



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Erläuterungsteil

Entwicklung im ersten Halbjahr 2026

Der Umsatz hat sich im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Insbesondere die fortschreitenden Auslieferungen zu Bestellungen von Systemen der Megawattklasse im Rahmen der italienischen Hydrogen Valley Initiative sind hierfür verantwortlich. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 beträgt EUR 28,8 Mio..


Wertminderung Enapter Campus Saerbeck

Der Enapter Campus in Saerbeck gehört der Enapter Immobilien GmbH und dient als Sicherheit für die von Patrimonium gehaltene Unternehmensanleihe. Wie am 5. August 2026 mitgeteilt, übernimmt Patrimonium als Sicherungsgläubigerin den Campus und verwertet ihn auf eigenes Risiko; im Gegenzug entfallen mit Vollzug der Vereinbarung die Anleiheverbindlichkeiten von rund EUR 26 Mio. gegen eine Abgeltung von EUR 5 Mio. und einen auf EUR 2 Mio. begrenzten Besserungsschein. Die Vereinbarung ist noch nicht vollzogen. Die Wertminderung von rund EUR 19,8 Mio. ist die bilanzielle Bewertung des Campus zum 30. Juni 2026 vor diesem Hintergrund; sie ist nicht zahlungswirksam und wird im Halbjahresfinanzbericht erläutert.

Neuordnung des Vertriebs in den USA

Die Enapter AG hatte Ende 2023 eine exklusive Partnerschafts- und Vertriebsvereinbarung für den US-Markt geschlossen, die Anfang 2024 auf die Clean H2, Inc. übergegangen ist. Die vereinbarten Partnerschafts- und Lizenzgebühren sind überwiegend nicht gezahlt worden; eine im April 2025 vereinbarte Stundung ist ausgelaufen, ohne dass die Zahlungen geleistet wurden, und auch die seither geführten Verhandlungen haben zu keinem Ergebnis geführt. Die Enapter AG hat den Vertrag deshalb außerordentlich gekündigt. Die Forderung besteht rechtlich in voller Höhe fort; die Gesellschaft wird sie weiterhin geltend machen. Die Wertberichtigung von rund EUR 17 Mio. ist nicht zahlungswirksam und trägt dem Umstand Rechnung, dass der Zahlungseingang nach den Bilanzierungsregeln nicht mehr als hinreichend wahrscheinlich angesehen werden kann. Der US-Markt bleibt für Enapter ein wichtiger Absatzmarkt. Die Gespräche mit einem neuen Kooperationspartner über eine nicht exklusive Vertriebsvereinbarung für die USA sind weit fortgeschritten.

Ausblick

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 5. August 2026 aufgehoben. Die Gesellschaft bereitet die für das zweite Halbjahr 2026 angekündigte Kapitalerhöhung vor und wird einen aktualisierten Ausblick veröffentlichen, sobald die Planung für 2026 und 2027 validiert ist. Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 30. September 2026 veröffentlicht.

 

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff – auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weiterführende Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de

18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart
LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07
EQS News ID: 2401798

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401798  18.09.2026 CET/CEST

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