EQS-Adhoc: ENEL GREEN POWER, ENERTRAG, LECLANCHÉ WEIHEN 22 MW CREMZOW BATTERIE ENERGIE SPEICHER SYSTEM IN DEUTSCHLAND EIN.

ENEL GREEN POWER, ENERTRAG, LECLANCHÉ WEIHEN 22 MW CREMZOW BATTERIE ENERGIE SPEICHER SYSTEM IN DEUTSCHLAND EIN. Das Cremzow Batterie-Energie-Speicher-System (BESS) bietet Primärregelenergieleistungen an und trägt zur Stabilisierung des deutschen Stromnetzes bei. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Errichtung beträgt ca. 17 Mio. EUR.

Rome/Berlin, 16. Mai 2019 - Heute weihten das Projektkonsortium, bestehend aus ENEL's deutscher Tochtergesellschaft ENEL Green Power Deutschland, das Erneuerbare-Energien-Unternehmen ENERTRAG und das Schweizer Energiespeicher-Unternehmen Leclanché, das 22 MW Batterie-Energie-Speicher-System im Brandenburgischen Ort Cremzow ein. Das Batteriesystem, das ein Investitionsvolumen von ungefähr 17 Millionen Euro umfasst, unterstützt die Frequenzstabilität des deutschen Stromnetzes durch die Bereitstellung von Primärregelenergieleistung.



"Das Cremzow Projekt zeigt wie Speicher zunehmend ein integrativer Teil erneuerbarer Energiesysteme werden, weil diese das Energiesystem insgesamt sicherer, flexibler und stabiler machen," sagte Antonio Cammisecra, Vorstandsvorsitzender der Enel Green Power. "Aufbauend auf unserer Expertise im Speichersegment und der fruchtbaren Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern ermöglicht uns dieses innovative Speicherprojekt, rund um die Uhr zur Netzstabilität des deutschen Übertragungsnetzes beizutragen, das sich im Zentrum des europäischen Regelenergiemarktes befindet."



Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG betont nicht nur den täglichen Beitrag zur Netzstabilisierung, sondern weist auch auf den potentiellen Beitrag zur Versorgungssicherheit hin. "Cremzow BESS ermöglicht uns im Falle eines Ausfalles der Versorgung die Systeme neu zu starten. Unser Konsortium zeigt zudem, dass Batteriespeicher bereits ohne Förderung profitabel sein können. Erneuerbare-Energien-Systeme sind marktreif."



Anil Srivastava, Vorstandsvorsitzender von Leclanché, sagte: "Cremzow ist ein Meilensteinprojekt, das deutlich demonstriert wie Energiespeicherlösungen einige der wichtigsten Herausforderungen unseres jetzigen Stromnetzes lösen. Wir freuen uns darauf mit zukunftsweisenden Partnern wie Enel Green Power und ENERTRAG dieses wichtige Energiespeicherprojekt zu liefern, das Stabilität und Sicherheit im Netzbetrieb gewährleistet, gleichzeitig den Anteil der Erneuerbaren Energien erhöht und Abregelungen reduziert." Cremzow BESS liefert zur Unterstützung der Frequenzstabilität des Netzes Primärregelleistung in Echtzeit. Fällt die Netzfrequenz aufgrund einer hohen Stromnachfrage, liefert der Batteriespeicher innerhalb von 30 Sekunden Leistung aus der eingespeicherten Energie. Steigt im Gegenzug die Frequenz aufgrund geringer Stromnachfrage, so stabilisiert der Speicher die Frequenz über die Zwischenspeicherung von Strom. Darüber hinaus wird die Integration dieser Primärregeleinheit in die Windstromproduktion von ENERTRAG dahingehend untersucht, wie überschüssige Windenergie in dem Batteriesystem gespeichert werden kann und Abregelungen der Windenergieanlagen vermieden werden. Eigentümer des BESS Vorhabens ist eine eigens für diesen Zweck gegründete Projektgesellschaft, an der EGP Deutschland einen Mehrheitsanteil von 90% hält. Die verbleibenden 10% liegen bei ENERTRAG. Leclanché kommt die Rolle eines Lieferanten des Projektes (EPC-Lieferant) zu, der schlüsselfertig liefert und verantwortlich für die Integration der Batterien, des Leistungsteils und der Steuerungssoftware ist. In den vergangenen Jahren hat sich der deutsche Markt für Primärregelleistung, der mit nunmehr mehr als 600 MW Primärregelleistung in Deutschland auktioniert, enorm entwickelt. Zu den Anbietern zählen auch Unternehmen aus Österreich, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Seit Mai 2019 beträgt die verauktionierte Primärregelleistung 605 MW. Die Einführung von Energiespeichersystemen ist eine bedeutende Entwicklung im deutschen Regelenergiemarkt. 2017 haben Stromspeicher ca. 200 MW Primärregelleistung erbracht. Dies entspricht ca. 31% der Gesamtleistung für Primärregelleistung. ENEL Green Power, der Bereich Erneuerbare Energien innerhalb der ENEL Gruppe, plant und betreibt Projekte der Erneuerbaren Energien weltweilt, mit Standorten in Europa, Amerika, Asien, Afrika und Ozeanien. ENEL Green Power ist ein weltweit führendes Unternehmen in Erneuerbaren Energien mit einer installierten Kapazität von ca. 43 GW, bestehend aus Anlagen in den Bereichen Wind, Solar, Geothermie, Biomasse und Wasserkraft. Darüber hinaus ist es ein führendes Unternehmen bei der Integration von innovativen Technologien in Erneuerbare-Energien-Kraftwerke. ENERTRAG erbringt alle Dienstleistungen rund um erneuerbare Energien. Wir führen Strom, Wärme und Mobilität in allen Lebensbereichen effizient zusammen. Als Energieerzeuger mit einer Jahresproduktion von 1,5 TWh im Bestand und einem Servicenetzwerk mit über 1120 Windenergieanlagen wissen wir dabei auch aus eigener Erfahrung, was für unseren Kunden wichtig ist. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Europa vereinen unsere rund 540 Mitarbeiter alle Kompetenzen, die für erfolgreichen Betrieb und effiziente Instandhaltung, aber auch für eine bürgernahe Planung und zuverlässigen Bau von Energieanlagen und Netzen bis hin zu kompletten Verbundkraftwerken erforderlich sind. Wir sind immer eine Energie voraus - sei es bei Sektorkopplung, Beteiligungsmodellen oder bedarfsgerechter Nachtkennzeichung. Leclanché SA ist ein komplett integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts- und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und Transportsysteme wie Busse, Straßenbahnen und Fähren an. Leclanché hat heute ein reichhaltiges Portfolio an Stromspeicherlösungen (BESS) basierend auf Lithium- Ionen- Technologie. Leclanché ist an der Schweizer Börse gelistet und ist das einzige börsennotierte Stromspeicherunternehmen (SIX: LECN) weltweit. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

