EQS-Adhoc: EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Emission einer weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen

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EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Emission einer weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen



20.10.2026 / 12:35 CET/CEST

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Nach der Ankündigung vom 31. Juli 2026 hat der Vorstand der EPH Group AG („Gesellschaft“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Emission einer nicht nachrangigen Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 eingeteilt in bis zu 50.000 Stück Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000, mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 10 % (die „Schuldverschreibungen 2026/2033”, ISIN: AT0000A3XVE4) beschlossen, welche wie bei den von der Gesellschaft im Jahr 2025 begebenen Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft besichert wird. Die Zinsen werden monatlich, jeweils am Monatsersten, an die Anleger ausbezahlt. Als Valutatag wurde der 1. Dezember 2026 beschlossen und die erste Zinszahlung findet im Jänner 2027 statt.

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen 2026/2033 werden insbesondere für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet.

Die Gesellschaft wird einen nach den Vorgaben der Prospektverordnung erstellten und seitens der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Kapitalmarktprospekt voraussichtlich am oder um den 23. Oktober 2026 auf ihrer Website (www.eph-group.com) veröffentlichen. Das Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 steht unter dem Vorbehalt der Billigung durch die CSSF und Veröffentlichung des Kapitalmarktprospekts.

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Das öffentliche Angebot richtet sich an Personen in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist der Schuldverschreibungen 2026/2033 läuft voraussichtlich vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12 Uhr. Kaufanträge können ab dem 28. Oktober 2026 über die Online-Zeichnungsstrecke auf der Website der Emittentin (www.eph-group.com) übermittelt werden. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen 2026/2033 in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse, Segment corporates prime, ist für den 1. Dezember 2026 vorgesehen.

Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 endet voraussichtlich am 22. Oktober 2027 um 12 Uhr (vorbehaltlich einer etwaigen Verkürzung).

Parallel dazu plant die Gesellschaft weiterhin, ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 sowie an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) (jeweils im Verhältnis 1:1) zu unterbreiten. Weitere Details zum Umtauschangebot werden noch gesondert festgelegt und voraussichtlich nach Ende der stückzinsfreien Zeichnungsfrist im Rahmen eines separaten Umtauschangebots bekannt gegeben.

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