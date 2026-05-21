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EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

21.05.26 20:05 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

21.05.2026 / 20:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 21. Mai 2026: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 34 und 44 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich unverändert in einer Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR.

Die Anhebung der Prognose resultiert aus der heute vereinbarten Veräußerung des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS „EF Emira“. Die angepasste Prognose resultiert ferner aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026 und basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich unveränderten Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,20 USD/EUR. Weitere künftige Schiffsverkäufe sind in der angepassten Prognose nicht enthalten.

Die Geschäftszahlen für die ersten drei Monate des Jahres 2026 werden am 28. Mai 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 1800
E-Mail: ir@ernst-russ.de


Ende der Insiderinformation

21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-199
E-Mail: ir@ernst-russ.de
Internet: www.ernst-russ.de
ISIN: DE000A161077
WKN: A16107
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
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2331782  21.05.2026 CET/CEST

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