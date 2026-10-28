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EQS-Adhoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Erwerb der TARROS-Gruppe

Werte in diesem Artikel
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EUROKAI KGaA (Vz.)
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EQS-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Erwerb der TARROS-Gruppe

28.10.2026 / 11:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA
nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

ISIN: DE0005706501 und DE0005706535
EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Erwerb der TARROS-Gruppe

EUROKAI GmbH & Co. KGaA („EUROKAI“) gibt bekannt, dass die Contship Italia S.p.A. („Contship“), an welcher EUROKAI mit rund 66,6% und die EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG, an der EUROKAI eine 50% Beteiligung hält, mit rund 33,3% beteiligt ist, einen Kaufvertrag über den Erwerb der „TARROS-Gruppe“, bestehend aus (i) Tarros S.p.A., (ii) Terminal del Golfo S.p.A., (iii) Car Box S.r.l., (iv) Compagnia Marittima Servizi S.r.l. und (v) Med Logistics Malta Ltd., durch ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Sogemar S.p.A. („Sogemar“) abgeschlossen hat. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich und wird zum Teil mit Eigenkapital und zum Teil mit Fremdkapital finanziert. Sobald die Transaktion vollzogen ist, wird sie der Contship strategisch eine weitergehende Integration intermodaler Verkehre, unter anderem durch direkte Frachtnachfrage und Kundenbeziehungen, ermöglichen. Durch die Integration der TARROS-Gruppe und die dadurch entstehende Verbindung von See-, Schienen- und Straßentransport kann eine kombinierte Plattform für den Europa-Mittelmeer-Nordafrika-Korridor geschaffen werden.

Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Genehmigungen der zuständigen Behörden. Der Vollzug wird voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres 2026 erfolgen.

Hamburg, den 28.10.2026

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH
 


Ende der Insiderinformation

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Kurt-Eckelmann-Straße 1
21129 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040/7405-2054
Fax: 040/7405-2849
E-Mail: christiane.thaden@eurokai.de
Internet: www.eurokai.de
ISIN: DE0005706535, DE0005706501
WKN: 570653, 570650
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200501M6ILPRWZW03
EQS News ID: 2423548

 
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2423548  28.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
19.08.10 EUROKAI vz kaufen SES Research/ Warburg Gruppe
02.08.10 EUROKAI vz kaufen SES Research/ Warburg Gruppe
21.05.10 EUROKAI VZ kaufen HSH Nordbank AG
19.04.10 EUROKAI VZ Tipp des Tages Der Aktionär-online
15.02.10 EUROKAI VZ kaufen HSH Nordbank AG

Information

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