DAX24.679 ±0,0%Est506.215 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8100 +2,4%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.680 +0,7%Euro1,1402 +0,2%Öl72,61 -0,6%Gold4.037 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
KI-Sorgen im Hintergrund? DAX gibt nach freundlichem Wochenauftakt zeitweise Gewinne ab KI-Sorgen im Hintergrund? DAX gibt nach freundlichem Wochenauftakt zeitweise Gewinne ab
Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Gespräche über mögliche Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH

29.06.26 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EUROKAI KGaA (Vz.)
59,60 EUR 3,60 EUR 6,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture
EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Gespräche über mögliche Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH

29.06.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

 

ISIN: DE0005706501 und DE0005706535

 

EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Gespräche über mögliche Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH

 

EUROKAI GmbH & Co. KGaA („EUROKAI“) gibt bekannt, dass die EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG („EUROGATE“), an der EUROKAI zu 50 % beteiligt ist, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 20 % an ihrer Tochtergesellschaft EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH („CTH“) befindet („CTH-Transaktion“). Die EUROGATE hat diesbezüglich mit HL Terminal Holding B.V. („HLTH“), einer Tochtergesellschaft der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, ein Term Sheet abgeschlossen. Dieses sieht neben der beabsichtigten Beteiligung an CTH auch Investitionszusagen vor, unter anderem hinsichtlich der geplanten Westerweiterung des EUROGATE-Terminals am Waltershofer Hafen in Hamburg („Westerweiterung“). Darüber hinaus soll im Kontext der CTH-Transaktion eine Umgestaltung der Beteiligungsstruktur an der Tanger Alliance S.A. („TAS“), der Betreibergesellschaft eines Terminals in Tanger, Marokko, erfolgen („TAS-Transaktion“ und mit der CTH-Transaktion nachfolgend gemeinsam als die „Transaktion“ bezeichnet). Die HLTH beabsichtigt, von der EUROGATE eine Beteiligung in Höhe von 10% an der TAS zu erwerben, während die verbleibenden 10% der Beteiligung an die EUROKAI veräußert werden sollen. Die wirtschaftliche Beteiligungshöhe an der TAS bleibt hierdurch für EUROKAI unverändert.

 

Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt, dass sich die beteiligten Parteien auf rechtsverbindliche endgültige Vereinbarungen einigen, sowie die Zustimmung der jeweiligen Gremien der Parteien und die Genehmigungen der zuständigen Behörden vorliegen.

 

Im Falle des Vollzugs der Transaktion, welcher im 3. Quartal 2026 erfolgen würde, hätte dies voraussichtlich sowohl einen wesentlichen Effekt auf den Jahresüberschuss der EUROKAI nach HGB als auch auf den Konzernjahresüberschuss nach IFRS zur Folge. Darüber hinaus würden die avisierte stärkere Kundenbindung von Hapag-Lloyd als starker Partner mit einem hohen Containerumschlagvolumen sowie die in Aussicht gestellten Investitionszusagen die Finanzierung der geplanten Westerweiterung wesentlich unterstützen.

 

In Bezug auf die CTH hat EUROKAI bereits mit der Ad hoc-Mitteilung vom 12. November 2025 bekannt gegeben, dass EUROGATE sich ebenfalls in Gesprächen mit CMA Terminals SAS über die Veräußerung einer weiteren Minderheitsbeteiligung in Höhe von 20 % sowie Investitionszusagen unter anderem in Bezug auf die Westerweiterung befindet und in dieser Hinsicht ein Term Sheet abgeschlossen hat. Die Verhandlungen der rechtsverbindlichen endgültigen Vereinbarungen dauern an.

 

EUROKAI wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglich informieren.

 

Hamburg, den 29. Juni 2026

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin

 

Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH



Ende der Insiderinformation

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Kurt-Eckelmann-Straße 1
21129 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040/7405-2054
Fax: 040/7405-2849
E-Mail: christiane.thaden@eurokai.de
Internet: www.eurokai.de
ISIN: DE0005706535, DE0005706501
WKN: 570653, 570650
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2355918

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2355918  29.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu EUROKAI KGaA (Vz.)

DatumMeistgelesen

Analysen zu EUROKAI KGaA (Vz.)

DatumRatingAnalyst
19.08.2010EUROKAI vz kaufenSES Research/ Warburg Gruppe
02.08.2010EUROKAI vz kaufenSES Research/ Warburg Gruppe
21.05.2010EUROKAI VZ kaufenHSH Nordbank AG
19.04.2010EUROKAI VZ Tipp des TagesDer Aktionär-online
15.02.2010EUROKAI VZ kaufenHSH Nordbank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2010EUROKAI vz kaufenSES Research/ Warburg Gruppe
02.08.2010EUROKAI vz kaufenSES Research/ Warburg Gruppe
21.05.2010EUROKAI VZ kaufenHSH Nordbank AG
19.04.2010EUROKAI VZ Tipp des TagesDer Aktionär-online
15.02.2010EUROKAI VZ kaufenHSH Nordbank AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2009EUROKAI VZ haltenSES Research GmbH
13.06.2008EUROKAI haltenGSC Research GmbH
01.11.2007EUROKAI Stoppkurs platzierenFocus Money
10.09.2007EUROKAI haltenGSC Research
18.07.2007EUROKAI haltenGSC Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EUROKAI KGaA (Vz.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen