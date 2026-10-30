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EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Stellungnahme des Vorstands der Evonik Industries AG vom 30.10.2026

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Evonik AG
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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Evonik Industries AG: Stellungnahme des Vorstands der Evonik Industries AG vom 30.10.2026

30.10.2026 / 08:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der Evonik Industries AG hat ein Schreiben der BASF SE vom 22.10.2026 über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eingehend geprüft. Er hat auf Basis der vorliegenden Informationen entschieden, nicht in Verhandlungen mit der BASF SE einzutreten. Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert.
Zugleich erklärt der Vorstand seine Bereitschaft zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit der BASF SE, um die Position der Evonik Industries AG zu erläutern und der BASF SE die Gelegenheit zu geben, ihre Motive und die aus ihrer Sicht maßgeblichen Erwägungen darzulegen.
Kontakt / Mitteilende Person:
Christoph Finke
Leiter Investor Relations
+49 174 99 31 647
christoph.finke@evonik.com


Ende der Insiderinformation

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evonik Industries AG
Opernplatz 1
45128 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 201 177-01
Fax: +49 (0) 201 177-3475
E-Mail: investor-relations@evonik.com
Internet: www.evonik.com
ISIN: DE000EVNK013
WKN: EVNK01
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 41GUOJQTALQHLF39XJ34
EQS News ID: 2425066

 
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2425066  30.10.2026 CET/CEST

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01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.

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