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EQS-Adhoc: First Sensor AG: Veränderung im Aufsichtsrat

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First Sensor AG
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EQS-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
First Sensor AG: Veränderung im Aufsichtsrat

03.11.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Berlin, 03.11.2026 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der First Sensor AG, Michael Gerosa, wird den TE Connectivity Konzern verlassen und hat in diesem Zuge heute sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats niedergelegt. Es ist geplant, Marcus Resch, Senior Director Integration bei TE Connectivity Solutions GmbH (Schaffhausen, Schweiz - TESOG), gerichtlich zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellen zu lassen und dem Gremium zur Wahl als neuer Vorsitzender vorzuschlagen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 7. April 2027 soll Marcus Resch durch die Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats bestätigt werden.

 

Kontakt:
First Sensor AG
Investor Relations
ir@first-sensor.com


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03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760
Fax: +49 (0)30 63 99 23-719
E-Mail: ir@first-sensor.com
Internet: www.first-sensor.com
ISIN: DE0007201907
WKN: 720190
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990036Z3X91Z60TZ27
EQS News ID: 2427676

 
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11.12.12 First Sensor buy First Berlin Equity Research GmbH
11.09.12 First Sensor buy First Berlin Equity Research GmbH
11.04.11 Silicon Sensor International kaufen Performaxx Research GmbH
08.04.11 Silicon Sensor International kaufen Der Aktionärsbrief
02.12.10 Silicon Sensor International kaufen Performaxx Research GmbH

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