EQS-Adhoc: First Sensor AG: Veränderung im Aufsichtsrat

03.11.26 16:05 Uhr

Berlin, 03.11.2026 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der First Sensor AG, Michael Gerosa, wird den TE Connectivity Konzern verlassen und hat in diesem Zuge heute sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats niedergelegt. Es ist geplant, Marcus Resch, Senior Director Integration bei TE Connectivity Solutions GmbH (Schaffhausen, Schweiz - TESOG), gerichtlich zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellen zu lassen und dem Gremium zur Wahl als neuer Vorsitzender vorzuschlagen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 7. April 2027 soll Marcus Resch durch die Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats bestätigt werden.

EQS-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat First Sensor AG: Veränderung im Aufsichtsrat 03.11.2026 / 16:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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