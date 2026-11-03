EQS-Adhoc: First Sensor AG: Veränderung im Aufsichtsrat
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EQS-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
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Berlin, 03.11.2026 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der First Sensor AG, Michael Gerosa, wird den TE Connectivity Konzern verlassen und hat in diesem Zuge heute sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats niedergelegt. Es ist geplant, Marcus Resch, Senior Director Integration bei TE Connectivity Solutions GmbH (Schaffhausen, Schweiz - TESOG), gerichtlich zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellen zu lassen und dem Gremium zur Wahl als neuer Vorsitzender vorzuschlagen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 7. April 2027 soll Marcus Resch durch die Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats bestätigt werden.
Kontakt:
First Sensor AG
Investor Relations
ir@first-sensor.com
Ende der Insiderinformation
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Unternehmen:
|First Sensor AG
|Peter-Behrens-Straße 15
|12459 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 63 99 23-760
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|Internet:
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|EQS News ID:
|2427676
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2427676 03.11.2026 CET/CEST
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