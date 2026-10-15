EQS-Adhoc: flatexDEGIRO beschließt Aktienrückkaufprogramm bis zu 100 Mio. EUR

15.10.26 08:29 Uhr

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe flatexDEGIRO beschließt Aktienrückkaufprogramm bis zu 100 Mio. EUR 15.10.2026 / 08:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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