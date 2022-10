EQS-Adhoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli SPAC 2 mit Sacheinlage der Viromed Medical GmbH gegen Ausgabe von 20 Stück Millionen neuen Aktien

EQS-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli SPAC 2 mit Sacheinlage der Viromed Medical GmbH gegen Ausgabe von 20 Stück Millionen neuen Aktien



06.10.2022 / 14:34 CET/CEST

Eine außerordentliche Hauptversammlung der Fonterelli SPAC 2 AG, an der die Fonterelli GmbH & Co. KGaA mit 85% beteiligt ist, hat heute die Einbringung der Viromed Medical GmbH, Pinneberg, im Wege einer Sacheinlage gegen Ausgabe von 20 Stück Millionen neuen Aktien und die Umfirmierung in Viromed Medical AG beschlossen. Die einzubringende Viromed Medical GmbH ist die Vertriebsgesellschaft der Viromed-Gruppe, die seit 2004 im Gesundheitsmarkt mit Fokus auf Schutz vor Viren und Keimen tätig ist und über Alleinvertriebsrechte für innovative Produkte der Viromed-Gruppe und Produkte anderer Firmen verfügt. Die Gesellschaft ist tätig im Vertrieb von Produkten in den Geschäftsbereichen Therapeutik (Anti-Corona-Nasenspray), Kaltplasmatechnik (Wundheilung, Kosmetik) und Diagnostik (Antigen-Schnelltests, Analyse- und Testgeräte). Das Geschäftsjahr 2021 war maßgeblich geprägt von Umsätzen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Viromed Medical GmbH erzielte einen Umsatz von 133,6 Mio. und ein Nachsteuerergebnis von 24,9 Mio. . Das Eigenkapital des Unternehmens zum Bilanzstichtag 31.12.2021 lag bei 24,9 Mio. . Das aktuelle Geschäftsjahr wird wesentlich geprägt sein durch das Anti-Corona-Nasenspray VirX Enovid, das erfolgreich zur Pandemiebekämpfung in Israel beigetragen hat. Das Spray schützt vor Infektionen und reduziert die Virenlast im Körper. Die Viromed Medical GmbH verfügt über die Vertriebsrechte exklusiv für die DACH-Region und für andere europäische Länder. Das Spray soll zeitnah in Apotheken und Drogerien erhältlich sein. Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA geht davon aus, dass mit der geplanten strategischen Neuausrichtung der Fonterelli SPAC 2 AG ein nicht unerheblicher Wertbeitrag für die Fonterelli GmbH & Co. KGaA realisiert werden kann.

Die Geschäftsführung Fonterelli GmbH & Co. KGaA Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer

Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München



Mehr Informationen unter

Kontakt:Dr. Andreas BeyerGeschäftsführerFonterelli GmbH & Co. KGaAWaldhornstr. 680997 MünchenMehr Informationen unterwww.fonterelli.de

