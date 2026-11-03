DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,45 +3,8%Nas 25.423 +1,0%Bitcoin 69.327 +1,1%Euro 1,1197 +0,1%Öl 103,4 -1,3%Gold 3.931 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Einberufung Hauptversammlung 2026 mit Beschlussvorschlägen zu Kapitalerhöhungen im Bereich Fahrzeugproduktion und Windenergie sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2025

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
fox e-mobility AG: Einberufung Hauptversammlung 2026 mit Beschlussvorschlägen zu Kapitalerhöhungen im Bereich Fahrzeugproduktion und Windenergie sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2025

03.11.2026 / 17:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

fox e-mobility AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 mit Beschlussvorschlägen zu Kapitalerhöhungen im Bereich Fahrzeugproduktion und Windenergie sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2025

 

Düsseldorf, 3. November 2026

 

Der Vorstand der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71 und DE000A41YF30, die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember 2026 gemeinsam mit dem Aufsichtsrat eine Kombination von Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen, um das Beteiligungsportfolio der Gesellschaft durch Kapitalerhöhungen im Bereich EV-Fahrzeugproduktion und Windenergie zu stärken. Die Einberufung zur Hauptversammlung wird am 5. November 2026 im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Zur Stärkung des Beteiligungsportfolios im Bereich EV-Fahrzeugproduktion schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, dass die Gesellschaft eine Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 15 Millionen beschließt, wobei den Aktionären das Bezugsrecht zum Bezugspreis von EUR 1,00 zusteht. Durch diese Kapitalerhöhung sollen die Produktion des PKW/LCV Prototypen MIA2.0 im Umfang von ca. EUR 1,8 Millionen sowie die Entwicklung von EV- Spezialfahrzeugen für den Tunnelbau/Defence finanziert werden und weitere Mittel für die Beteiligung an einem Prototypenhersteller und/oder Spezialfahrzeugnutzer verwendet werden.

Werbung

Zur Stärkung des Beteiligungsportfolios im Bereich Windenergie schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, dass die Gesellschaft eine Bar- und Sachkapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu EUR 5,5 Million beschließt, um die Beteiligung an der Silesian Power SA zu erhöhen. Die Bareinlage soll mindestens EUR 0,5 Millionen betragen und zu einem am Börsenkurs orientierten Bezugspreis erfolgen. Die Sacheinlage soll auf der Basis eines Wertgutachtens zum effektiven Bezugspreis von EUR 3,00 erfolgen.

Ferner schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 50% des Grundkapitals zu schaffen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt per heute EUR 1.244.210. Es sind aktuell Zwangswandelschuldverschreibungen im Umfang von EUR 13.131.000 im Umlauf, die spätestens am 31.12.2026 auslaufen und ab dem 5. November 2026 gekündigt werden können. Die maximale Zahl der aus Wandlung entstehenden neuen Aktien beträgt 13.131.000. In welchem Umfang dann tatsächlich neue Aktien entstehen, richtet sich nach den Bestimmungen in den jeweiligen Wandelanleihebedingungen.

Werbung

 

 

Weitere Einzelheiten sind ab der Veröffentlichung der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Gesellschaft im Bundesanzeiger oder auf der Webseite der Gesellschaft am 5.11.2026 nachzulesen.

Am 5./6.11.2026 wird auch der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 nebst Lagebericht veröffentlicht.

 

Kontakt:

fox e-mobility AG

Patrick Bigger – Vorstand

 



Ende der Insiderinformation

03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
LEI Code: 5299007ROOEN7IP1VV97
EQS News ID: 2427758

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427758  03.11.2026 CET/CEST

Aktuelle fox e-mobility Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

fox e-mobility Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für fox e-mobility nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.