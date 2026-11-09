DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,74 -2,6%Nas 25.169 +2,4%Bitcoin 66.674 -0,6%Euro 1,1203 +0,5%Öl 93,8 -4,6%Gold 4.102 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 - Kursnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, and der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 - Kursnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, and der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen

09.11.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Düsseldorf, 9. November 2026

 

fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 – Kurnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, an der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen

 

Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit, dass der Aufsichtsrat den durch Dr. Kleeberg & Partner GmbH (Member Crowe Global) testierten Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt hat. Der Abschlussvermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses und auch des Lageberichts ist uneingeschränkt. Der Nachtragsbericht als Teil des Anhangs zur Bilanz per 31.12.2025 berücksichtigt Vorgänge von besonderer Bedeutung bis zum 5. November 2026.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2025 bei einer Bilanzsumme von EUR 7.734.191 einen Jahresüberschuss von EUR 753.214 erwirtschaftet, der mit dem Verlustvortrag von EUR 1.063.477 verrechnet wurde. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Testats-Exemplar des Jahresfinanzberichts 2025 verwiesen, dass unter:

Werbung

 https://fox-em.com/wp-content/uploads/2026/11/Elektronische-Kopie-Testatsexemplar-166602531.pdf

veröffentlicht ist.

Nach dem Bilanzstichtag wurden im Zuge eines „Debt-Equity Swaps“ aus dem Bedingten Kapital per dato 750.000 junge Aktien geschaffen und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft um weitere EUR 750.000 reduziert. Die jungen Aktien werden erst nach der Hauptversammlung am 16. Dezember 2026 mit den Stammaktien gleichgestellt.

Die Kursnotierung der 1.044.210 Stammaktien (ISIN: DE 000A40ZV71) an der Börse Düsseldorf wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, an der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen.

Werbung

 



Ende der Insiderinformation

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
LEI Code: 5299007ROOEN7IP1VV97
EQS News ID: 2431206

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431206  09.11.2026 CET/CEST

Aktuelle fox e-mobility Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

fox e-mobility Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für fox e-mobility nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.