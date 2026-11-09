EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 - Kursnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, and der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen
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EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
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Düsseldorf, 9. November 2026
fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 – Kurnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, an der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen
Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit, dass der Aufsichtsrat den durch Dr. Kleeberg & Partner GmbH (Member Crowe Global) testierten Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt hat. Der Abschlussvermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses und auch des Lageberichts ist uneingeschränkt. Der Nachtragsbericht als Teil des Anhangs zur Bilanz per 31.12.2025 berücksichtigt Vorgänge von besonderer Bedeutung bis zum 5. November 2026.
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2025 bei einer Bilanzsumme von EUR 7.734.191 einen Jahresüberschuss von EUR 753.214 erwirtschaftet, der mit dem Verlustvortrag von EUR 1.063.477 verrechnet wurde. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Testats-Exemplar des Jahresfinanzberichts 2025 verwiesen, dass unter:
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https://fox-em.com/wp-content/uploads/2026/11/Elektronische-Kopie-Testatsexemplar-166602531.pdf
veröffentlicht ist.
Nach dem Bilanzstichtag wurden im Zuge eines „Debt-Equity Swaps“ aus dem Bedingten Kapital per dato 750.000 junge Aktien geschaffen und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft um weitere EUR 750.000 reduziert. Die jungen Aktien werden erst nach der Hauptversammlung am 16. Dezember 2026 mit den Stammaktien gleichgestellt.
Die Kursnotierung der 1.044.210 Stammaktien (ISIN: DE 000A40ZV71) an der Börse Düsseldorf wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, an der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen.
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Ende der Insiderinformation
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
|LEI Code:
|5299007ROOEN7IP1VV97
|EQS News ID:
|2431206
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2431206 09.11.2026 CET/CEST
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