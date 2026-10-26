EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorläufige Geschäftszahlen Q3 2026
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EQS-Ad-hoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
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Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2026 übertrifft das Konzern-EBITDA der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (in Höhe von rund 595 Mio. Euro) den aktuellen Analystenkonsens von rund 574 Mio. Euro um knapp 4 Prozent. Die positive Abweichung auf Basis des EBIT beträgt knapp 5 Prozent (rund 407 Mio. EUR im Vergleich zum Analystenkonsens von knapp 389 Mio. Euro). Ursächlich für die Abweichung ist ein Sondereffekt aus dem Verkauf der Anteile an der Medical Airport Service GmbH (MAS), der sich in Höhe von rund 24 Mio. Euro positiv auf das operative Ergebnis auswirkte.
Die Fraport AG hielt 50 Prozent der Kapitalanteile an der at-Equity bewerteten MAS, die Dienstleistungen im Bereich der Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement erbringt.
Unabhängig von dem Sondereffekt aus dem Verkauf der MAS hält Fraport an der finanziellen Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest.
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Die finalen Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2026 werden am 4. November 2026 um 07.00 Uhr MEZ veröffentlicht.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Fraport-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.
Fraport übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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Florian Fuchs, Head of Finance and Investor Relations, Telefon +49 (0)69 690 74844, Telefax: +49 (0)69 690 74843, E-Mail: f.fuchs@fraport.de
Ende der Insiderinformation
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
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|EQS News ID:
|2422296
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|EQS News-Service
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2422296 26.10.2026 CET/CEST
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