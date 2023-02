EQS-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Ausblick 2023 Fresenius wirkt auf Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft hin

EQS-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Strategische Unternehmensentscheidung

Fresenius SE & Co. KGaA: Ausblick 2023 Fresenius wirkt auf Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft hin



21.02.2023 / 19:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fresenius hat die strategischen Weichen für die Vereinfachung der Konzernstruktur gestellt. Als Teil eines umfangreichen Maßnahmenpakets hat der Vorstand der Fresenius Management SE auch ein neues finanzielles Steuerungssystem erarbeitet. Für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht Fresenius nun Jahresprognosen für organisches Umsatzwachstum und das operative Ergebnis (EBIT). Fresenius erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein organisches Konzernumsatzwachstum (Basis 2022: 40.840 Mio ) im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der währungsbereinigte Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen (Basis 2022: 3.727 Mio *) soll in etwa stabil bleiben oder im bis zu hohen einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Die Bandbreite des Rückgangs gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf das schwierige Geschäftsumfeld bei Fresenius Medical Care zurückzuführen. Ohne Fresenius Medical Care soll der währungsbereinigte EBIT vor Sondereinflüssen (Basis 2022: 2.187 Mio ) des Konzerns in etwa stabil bleiben oder im bis zu mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen



Die zuständigen Gremien der Fresenius SE & Co. KGaA haben beschlossen, auf eine Dekonsolidierung ihrer Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ("FMC") im Wege eines Formwechsels der FMC in eine Aktiengesellschaft hinzuwirken. Es wird angestrebt, in einer von der FMC noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung Anfang des dritten Quartals 2023 über den Formwechsel zu beschließen und den Formwechsel bis Ende des Geschäftsjahres 2023 umzusetzen.



* vor Sondereinflüssen; 2022 wurde das operative Ergebnis von Fresenius Medical Care durch finanzielle Unterstützung der US-Regierung in Höhe von 277 Mio (nicht-währungsbereinigt) positiv beeinflusst. Für 2023 erwartet das Unternehmen dagegen keine weitere Unterstützung der Regierung. Um die Vergleichbarkeit des Ergebnisausblicks für 2023 zu gewährleisten, wird die Vorjahresbasis entsprechend bereinigt.



Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen können Sie unserer Website entnehmen https://www.fresenius.de/alternative-leistungskennzahlen.



(Jahresabschluss gemäß Rechnungslegungsvorschriften IFRS)



Fresenius SE & Co. KGaA,

vertreten durch Fresenius Management SE,

Der Vorstand



Bad Homburg v.d.H., 21. Februar 2023



----------------------------------------

Mitteilende Person:

Markus Georgi

Senior Vice President Investor Relations & Sustainability

T: +49 (0) 6172 608-2485

markus.georgi@fresenius.com

----------------------------------------



Ende der Mitteilung 21.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com