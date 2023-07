EQS-Adhoc: FRIWO AG: FRIWO passt Jahresprognose für 2023 auf Basis rückläufiger Nachfrage an

EQS-Ad-hoc: FRIWO AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

FRIWO AG: FRIWO passt Jahresprognose für 2023 auf Basis rückläufiger Nachfrage an



07.07.2023 / 08:39 CET/CEST

FRIWO passt Jahresprognose für 2023 auf Basis rückläufiger Nachfrage an Ostbevern, 7. Juli 2023 FRIWO ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten und E-Antriebslösungen passt vor dem Hintergrund einer spürbar gesunkenen Nachfrage in Europa, insbesondere auch aus dem Segment E-Mobility, seine Jahresprognose für 2023 an. Das Unternehmen hatte nach dem Boomjahr 2022 bereits mit einer deutlich verhalteneren Entwicklung gerechnet und Ende März 2023 eine Umsatzprognose von 140 160 Mio. Euro (2022: 185 Mio. Euro) bei einem leichten Anstieg der Profitabilität kommuniziert. Nach einer deutlich unter Vorjahresniveau liegenden Entwicklung im zweiten Quartal hat der Vorstand der Gesellschaft die Jahresziele für 2023 nun auf 120 130 Mio. Euro Umsatz bei einem ausgeglichenen EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) reduziert. Hierin enthalten sind substanzielle Anlaufkosten für das Indien-Joint-Venture und negative Währungseffekte. Angesichts eines anhaltend positiven Trends zu Antriebslösungen der Elektromobilität erwartet FRIWO eine Rückkehr zu nachhaltig profitablem Wachstum ab 2024. Dann wird mit einer signifikanten Ergebnisbelebung aufgrund der erwarteten Gewinnbeiträge aus dem stark wachsenden E-Mobility-Geschäft in Indien und einer deutlich anziehenden Geschäftstätigkeit in Europa und Nordamerika gerechnet. Das gemeinsam mit der indischen UNO MINDA betriebene Joint-Venture (FRIWO hält 49,9 %) hat wie avisiert mit der Produktion in der Nähe Neu-Delhis begonnen und beliefert indische Zwei- und Dreiradhersteller schon wie geplant mit Lösungen im Bereich E-Drive. Neben Auftragseingänge und Absichtserklärungen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich von regionalen Kunden liegt nun bereits ebenfalls ein erster Auftrag eines japanischen Kunden vor. Für die nächsten Quartale wird mit weiteren Vertragsabschlüssen in Indien und auch mit japanischen Produzenten gerechnet. Den Bericht über die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht FRIWO wie geplant am 10. August 2023.

Kontakt Investor Relations und Medien FRIWO AG

Ina Klassen

+49 (0) 2532 81 869

ir@friwo.com

Peter Dietz

+49 (0 )69 97 12 47 33

dietz@gfd-finanzkommunikation.de



