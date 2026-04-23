EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe

EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe



22.05.2026 / 12:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe

Berlin, 22. Mai 2026. Die Gateway Real Estate AG („Gesellschaft“ – WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 4,25 % Anleihe 2021-2026 („Anleihe“ - WKN A3E5QK / ISIN DE000A3E5QK1) zu einer Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) („Abstimmung ohne Versammlung“) aufzufordern. Im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung soll den Anleihegläubigern vorgeschlagen werden, über eine Restrukturierung der Anleihe zu beschließen, die eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Januar 2028 vorsieht.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung wird die Gesellschaft kurzfristig im Bundesanzeiger veröffentlichen.

Kontakt

Sven Annutsch

Hardenbergstr. 28a

10623 Berlin

T +49 (0) 30 40 363 47 – 0

F +49 (0) 30 40 363 47 99

E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de