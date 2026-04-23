EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe
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EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
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Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe
Berlin, 22. Mai 2026. Die Gateway Real Estate AG („Gesellschaft“ – WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 4,25 % Anleihe 2021-2026 („Anleihe“ - WKN A3E5QK / ISIN DE000A3E5QK1) zu einer Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) („Abstimmung ohne Versammlung“) aufzufordern. Im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung soll den Anleihegläubigern vorgeschlagen werden, über eine Restrukturierung der Anleihe zu beschließen, die eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Januar 2028 vorsieht.
Die Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung wird die Gesellschaft kurzfristig im Bundesanzeiger veröffentlichen.
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T +49 (0) 30 40 363 47 – 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gateway Real Estate AG
|Hardenbergstraße 28a
|10623 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 40 363 47 - 0
|Fax:
|+49 (0) 30 40 363 47 99
|E-Mail:
|info@gateway-re.de
|Internet:
|www.gateway-re.de
|ISIN:
|DE000A0JJTG7
|WKN:
|A0JJTG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2332328
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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