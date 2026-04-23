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EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe

22.05.26 12:12 Uhr
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Gateway Real Estate AG
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EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe

22.05.2026 / 12:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gateway Real Estate AG beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe

Berlin, 22. Mai 2026. Die Gateway Real Estate AG („Gesellschaft“ – WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 4,25 % Anleihe 2021-2026 („Anleihe“ - WKN A3E5QK / ISIN DE000A3E5QK1) zu einer Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) („Abstimmung ohne Versammlung“) aufzufordern. Im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung soll den Anleihegläubigern vorgeschlagen werden, über eine Restrukturierung der Anleihe zu beschließen, die eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Januar 2028 vorsieht.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung wird die Gesellschaft kurzfristig im Bundesanzeiger veröffentlichen.

Kontakt
Sven Annutsch
Hardenbergstr. 28a
10623 Berlin

T +49 (0) 30 40 363 47 – 0
F +49 (0) 30 40 363 47 99
E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de



Ende der Insiderinformation

22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gateway Real Estate AG
Hardenbergstraße 28a
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 40 363 47 - 0
Fax: +49 (0) 30 40 363 47 99
E-Mail: info@gateway-re.de
Internet: www.gateway-re.de
ISIN: DE000A0JJTG7
WKN: A0JJTG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2332328

 
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2332328  22.05.2026 CET/CEST

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