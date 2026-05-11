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EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG vollzieht die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel

18.05.26 09:54 Uhr
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EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG vollzieht die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel

18.05.2026 / 09:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

 

 

GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG vollzieht die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel

 

Hannover, den 18.05.2026 – GBK Beteiligungen AG hat die von ihr mittelbar wirtschaftlich gehaltenen rund 9,4 Prozent der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH veräußert, nachdem die Bedingungen für den Verkauf erfüllt sind. Damit ist die Transaktion abgeschlossen.

 

Bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Transaktion wird auf die Veröffentlichung der Insiderinformation vom 11.05.2026 gemäß Artikel 17 MAR verwiesen.

 

 

Der Vorstand

 

 

 

Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG

Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).

Internet: www.gbk-ag.de


Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790


Ende der Insiderinformation

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GBK Beteiligungen AG
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0)511 - 2800790
Fax: +49 (0)511 - 2800751
E-Mail: schopp@gbk-ag.de
Internet: www.gbk-ag.de
ISIN: DE0005850903
WKN: 585090
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2328868

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2328868  18.05.2026 CET/CEST

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