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GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft gibt erfolgreiche Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. EUR mit Fälligkeit 2031 bekannt



17.11.2026 / 15:08 CET/CEST

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GEA Group Aktiengesellschaft gibt erfolgreiche Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. EUR mit Fälligkeit 2031 bekannt



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Die nicht besicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibung ist in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der GEA Group Aktiengesellschaft (die "Aktien") wandelbar. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die GEA Group Aktiengesellschaft („GEA“ oder die „Gesellschaft“) macht von einer von ihrer ordentlichen Hauptversammlung 2026 erteilten Ermächtigung zur Begebung der Wandelschuldverschreibung Gebrauch. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, der Finanzierung eines Teils des am 5. August 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft).

Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird zu 100 % ihres Nennbetrags in einer Stückelung von 100.000 EUR je Wandelschuldverschreibung begeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurde, wird die Wandelschuldverschreibung bei Fälligkeit am 24. November 2031 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 107,296 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibung wird mit einem festen Kupon von 1,25 % p. a. verzinst, zahlbar halbjährlich nachträglich, entsprechend einer Rendite bis zur Fälligkeit von 2,625 %. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 94,7044 EUR, entsprechend einer Wandlungsprämie von 37,5 % über dem Referenzaktienkurs (dieser entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im XETRA-Handel zwischen Beginn der Platzierung und der Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung). Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags bei Fälligkeit beträgt der effektive Wandlungspreis 101,6140 EUR, entsprechend einer effektiven Wandlungsprämie von 47,5 %.

Die Wandelschuldverschreibung wurde im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb von Australien, Kanada, Japan, Südafrika und jeder anderen Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe der Wandelschuldverschreibung nach anwendbarem Recht untersagt wären, angeboten.

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Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 24. November 2026 erfolgen. GEA beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibung in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in Kürze danach zu beantragen.

GEA hat sich, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators, zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

oliver.luckenbach@gea.com



WICHTIGER HINWEIS

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Freigabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Veröffentlichung, Verbreitung oder Freigabe dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung wurde von der Frankfurter Wertpapierbörse nicht genehmigt.

Diese Bekanntmachung ist als Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „EU-Prospektverordnung“) und der Prospectus Rules: Admission to the Trading on a Regulated Market Sourcebook („PRM“) zu qualifizieren und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der Angebote oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach anwendbarem Recht untersagt wären. Weder diese Bekanntmachung noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als verbindlich angesehen werden. Die zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung angebotenen Wandelschuldverschreibungen und Aktien wurden und werden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) noch bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterveräußert, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, dies erfolgt aufgrund einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen Registrierungsanforderungen nicht unterliegt, und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten. Die hierin erwähnten Wandelschuldverschreibungen und Aktien wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des hierin erwähnten Angebots beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder einer solchen anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf für keinerlei Zwecke vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der hierin genannten Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die hierin genannten Wandelschuldverschreibungen dürfen nicht öffentlich angeboten werden, und es darf keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung solcher Wandelschuldverschreibungen öffentlich in einer Rechtsordnung erfolgen, wenn dies die Erstellung oder Registrierung eines Prospekts oder einer Angebotsunterlage bezüglich der hierin genannten Wandelschuldverschreibungen in einer solchen Rechtsordnung erfordern würde.

Diese Bekanntmachung und das Angebot richten sich, sofern das Angebot in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) (jeweils ein „Mitgliedstaat“) und im Vereinigten Königreich („UK“) unterbreitet wird, ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne der EU-Prospektverordnung oder der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 („POATRs“) sind („Qualifizierte Anleger“). Jede Person in einem Mitgliedstaat oder im UK, die erstmalig Wandelschuldverschreibungen erwirbt oder der ein Angebot von Wandelschuldverschreibungen unterbreitet wird, sowie gegebenenfalls jeder in einem Mitgliedstaat oder im UK ansässige Fonds, in dessen Namen eine solche Person die Wandelschuldverschreibungen erwirbt, gilt als Person bzw. Fonds, die bzw. der zugesichert, anerkannt und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein.

Darüber hinaus wird diese Bekanntmachung im UK ausschließlich an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an (i) Personen, die über professionelle Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Order“) fallen, oder (ii) Einrichtungen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Körperschaften, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit usw. (alle diese Personen oder Einrichtungen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht auf der Grundlage dieses Dokumentes handeln oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Herstellers gemäß: (a) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung („MiFID II“); (b) den Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c) den nationalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die „MiFID-II-Produktüberwachungsanforderungen“), und unter Ausschluss jeglicher Haftung (ob aufgrund unerlaubter Handlung, Vertrag oder sonstigen Gründen), die einen „Hersteller“ (im Sinne der MiFID-II-Produktüberwachungsanforderungen) andernfalls diesbezüglich treffen könnte, wurden die Wandelschuldverschreibungen einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, das zu dem Ergebnis geführt hat, dass: (i) der Zielmarkt für die Wandelschuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der MiFID II, umfasst; und (ii) alle Vertriebskanäle für den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die anschließend die Wandelschuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein „Vertriebsunternehmen“), sollte die Zielmarktbestimmung des Herstellers berücksichtigen; ein der MiFID II unterliegendes Vertriebsunternehmen ist jedoch für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen verantwortlich (entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der Zielmarktbestimmung des Herstellers) und für die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle. Die Zielmarktbestimmung lässt die Anforderungen etwaiger vertraglicher oder gesetzlicher Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit einem Angebot der Wandelschuldverschreibungen und/oder der zugrunde liegenden Aktien unberührt. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung stellt weder (a) eine Geeignetheits- oder Angemessenheitsprüfung im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern dar, in die Wandelschuldverschreibungen zu investieren, diese zu erwerben oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu ergreifen.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 der MiFID II; (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils geltenden Fassung, die „Versicherungsvertriebsrichtlinie“), sofern dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID II gilt. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die „EU-PRIIPs-Verordnung“) für das Angebot oder den Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder deren anderweitige Zugänglichmachung an Kleinanleger im EWR erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder deren anderweitige Zugänglichmachung an Kleinanleger im EWR nach der EU-PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf, zum Vertrieb oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im UK bestimmt und sollten Kleinanlegern im UK nicht angeboten, nicht an diese verkauft, nicht an diese vertrieben und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die kein professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ist, soweit sie kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018 (das „EUWA“) Bestandteil des nationalen Rechts ist.

Folglich wurde kein gemäß dem FCA Product Disclosure Sourcebook („DISC“) erforderliches Offenlegungsdokument für das Angebot, den Verkauf oder den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen oder ihre anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger in der UK erstellt und daher kann das Angebot, der Verkauf oder der Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen oder ihre anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger in der UK gemäß dem DISC und den Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wandelschuldverschreibungen oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung hinsichtlich der Platzierung oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder hinsichtlich der Frage dar, ob an dem Angebot teilgenommen werden sollte oder nicht. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder der Teilnahme an dem Angebot für die betreffende Person heranziehen.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse der Gesellschaft enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der Begriffe „zielt ab“, „plant“, „strebt an“, „prognostiziert“, „glaubt“, „schätzt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“, „würde“, „könnte“ oder „sollte“ oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung der Gesellschaft und sind mit bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen.

Die in Bezug auf das Angebot handelnden Konsortialbanken (die „Joint Global Coordinators“) handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot. Sie werden keine andere Person als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf das Angebot beraten und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden gewährten Schutz zu bieten oder Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine hierin erwähnte Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen können die Joint Global Coordinators und jedes ihrer verbundenen Unternehmen einen Teil der Wandelschuldverschreibungen im Angebot übernehmen und/oder Stammaktien als Eigenposition erwerben und in dieser Eigenschaft solche Wandelschuldverschreibungen, Stammaktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder ihrer Gruppe oder verwandte Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint Global Coordinators und jedes ihrer verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Global Coordinators und jedes ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Wandelschuldverschreibungen, Stammaktien und/oder andere Wertpapiere oder Derivatepositionen in solchen Wertpapieren erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind aufgrund gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen dazu verpflichtet.

Keiner der Joint Global Coordinators noch einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, Berater oder Beauftragten übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung oder gibt irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder darüber, ob Informationen aus der Bekanntmachung weggelassen wurden) oder irgendwelcher anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für Verluste, die wie auch immer aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

Kontakt:GEA Group AktiengesellschaftOliver LuckenbachHead of IRTel. +49 (0)211 9136 1080oliver.luckenbach@gea.com