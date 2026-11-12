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EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert scheidet nach der Hauptversammlung 2027 aus dem Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft aus; sein Nachfolger wird Klaus Stojentin

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EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert scheidet nach der Hauptversammlung 2027 aus dem Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft aus; sein Nachfolger wird Klaus Stojentin

12.11.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat heute mit dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Klebert auf dessen Wunsch ein vorzeitiges Ausscheiden vereinbart. Stefan Klebert wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April 2027 niederlegen.

Der Aufsichtsrat hat des Weiteren beschlossen, Klaus Stojentin, der seit Anfang dieses Jahres im Vorstand die Division Nutrition Plant Engineering verantwortet, mit Wirkung ab dem 29. April 2027 zum Vorstandsvorsitzenden der GEA Group Aktiengesellschaft zu bestellen. Die Neubestellung erfolgt für eine Amtszeit von fünf Jahren.

Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Tel. +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com


Ende der Insiderinformation

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 9136-0
E-Mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2433986

 
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