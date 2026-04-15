EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Key word(s): Significant contracts

Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements



15-Apr-2026 / 22:23 CET/CEST

Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements

Duesseldorf, April 15, 2026. Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") has reached an agreement with its creditors regarding an extension of the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements.



To date, 96% of the total volume of EUR 870 million in promissory note holders have already approved an extension of the due date until September 30, 2026.



The Company was able to reach an agreement with its banking partners on an extension that, subject to customary conditions, also runs until September 30, 2026. In addition, key credit covenants regarding the debt ratio have been waived through and including the third quarter of the financial year 2026.

Wer­bung Wer­bung



The Company’s goal remains to publish the audited annual and consolidated financial statements for the 2025 financial year in June.

_______________________

Ende of inside information



Contact Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Wer­bung Wer­bung

Media

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com