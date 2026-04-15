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EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements

15.04.26 22:23 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Key word(s): Significant contracts
Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements

15-Apr-2026 / 22:23 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements

Duesseldorf, April 15, 2026. Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") has reached an agreement with its creditors regarding an extension of the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements. 

To date, 96% of the total volume of EUR 870 million in promissory note holders have already approved an extension of the due date until September 30, 2026.


The Company was able to reach an agreement with its banking partners on an extension that, subject to customary conditions, also runs until September 30, 2026. In addition, key credit covenants regarding the debt ratio have been waived through and including the third quarter of the financial year 2026.


The Company’s goal remains to publish the audited annual and consolidated financial statements for the 2025 financial year in June.

_______________________

Ende of inside information
 

Contact Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert
Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Media

Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com

 



End of Inside Information

15-Apr-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Duesseldorf
Germany
Phone: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309348

 
End of Announcement EQS News Service

2309348  15-Apr-2026 CET/CEST

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