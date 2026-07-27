DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,50 +1,6%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.083 +0,0%Euro 1,1396 +0,0%Öl 87,6 +4,1%Gold 4.028 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
28.22 EUR 0.10 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Strategische Unternehmensentscheidung
Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

29.07.2026 / 04:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

Düsseldorf, 29. Juli 2026. Die Gerresheimer Glass Inc., USA, die Gerresheimer Glas GmbH, die Gerresheimer Group GmbH und die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), haben heute endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Damit erwerben die Apax Fonds von Gerresheimer insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern zusätzlich zum Standort von Centor in den USA.  

Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund EUR 1,5 Mrd. Zu weiteren Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Centor und das Gerresheimer Primary Packaging Plastics Geschäft haben 2025 mit insgesamt rund 2.400 Mitarbeitenden einen kombinierten Umsatz von rund EUR 570 Mio. erwirtschaftet.

Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen und werden unabhängig voneinander vollzogen. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet, der Abschluss des Verkaufs des globalen Primary Packaging Plastics Geschäfts voraussichtlich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027.

Gerresheimer wird die erwarteten Mittelzuflüsse nutzen, um die Kapital- und Finanzierungsstruktur durch die bedeutsame Reduzierung des Verschuldungsgrades signifikant zu optimieren.

_______________________

Ende der Insiderinformation

 

Kontakt Gerresheimer AG

Werbung

Investor Relations

Guido Pickert
Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Medien
Jutta Lorberg
Group Senior Director
Communication & Marketing
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com

 



Ende der Insiderinformation

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Werbung

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299006GD4UWSYZOKC28
EQS News ID: 2373112

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373112  29.07.2026 CET/CEST

Aktuelle Gerresheimer Aktie News

Werbung

Gerresheimer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
03.07.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.