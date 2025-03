EQS-Adhoc: GESCO SE veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen und aktualisiert Ausschüttungspolitik

EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende

GESCO SE veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen und aktualisiert Ausschüttungspolitik



24.03.2025 / 18:50 CET/CEST

Wer­bung Wer­bung Konzernumsatz und -ergebnis im Rahmen der Erwartungen

Konkretisierte Gewinnverwendungsstrategie und Dividendenvorschlag von 0,10 €

Reduziertes Working Capital führt zu hohem Cashflow aus Betriebstätigkeit

Die GESCO SE hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Konzernumsatz von 513,8 Mio. € (Vorjahr 560,7 Mio. €) und ein Konzernergebnis von 4,4 Mio. € (Vorjahr 20,9 Mio. €) erreicht. Das Ergebnis entspricht im Wesentlichen der im Dezember 2024 aktualisierte Prognose mit einem Konzernumsatz von 520–540 Mio. € und einem Konzernergebnis von 3,5–7,5 Mio. €. Der Ende des Jahres 2024 erfolgte Verkauf der defizitären Geschäftsbereiche bei der Doerrenberg belastet das Ergebnis in Höhe von ca. 4,8 Mio. €. Wer­bung Wer­bung Maßgeblich durch die Reduktion des Working Capitals im Umfang von 29,9 Mio. € ist es gelungen den Cashflow aus Betriebstätigkeit um 18,1 Mio. € auf 51,2 Mio. € zu erhöhen und die Verschuldung gegenüber Banken um 29,8 Mio. € deutlich zu reduzieren. Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,42 € (2023: 1,93 €). Vor diesem Hintergrund schlägt die GESCO SE die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,10 € je dividendenberechtigter Aktie vor. Wer­bung Wer­bung Gleichzeitig wird die langfristige und zukunftsgerichtete Orientierung der GESCO SE durch eine konkretisierte Gewinnverwendungsstrategie gestärkt. Der bisher geltende Korridor von 20%–60% für Dividendenzahlungen wird auf den unteren Bereich von 20%–40% eingeschränkt. Bei entsprechenden Opportunitäten soll die Möglichkeit bestehen, davon abzuweichen. Der Vorstand legt deshalb die Prioritäten bei der Gewinnverwendung wie folgt fest: 1. Organisches und anorganisches Wachstum 2. Aktienrückkauf, wenn wirtschaftlich sinnvoll und wertsteigernd 3. Dividendenausschüttung Die GESCO SE wird bei besonders attraktiven Wachstumsmöglichkeiten oder wertsteigerndem Aktienrückkauf den Gewinn ausschließlich dafür verwenden. Der Geschäftsbericht 2024 mit den endgültigen Zahlen wird am 29. April 2025 um 7:30 Uhr MEZ auf der Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte veröffentlicht. Am selben Tag um 11:00 Uhr findet eine auf der GESCO-Webseite live übertragene Bilanzpressekonferenz statt, auf der der Vorstand das letzte Geschäftsjahr Revue passieren lässt und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erläutert. Die Hauptversammlung wird in diesem Jahr in der Rheinterrasse Düsseldorf am 25. Juni 2025 stattfinden. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



