EQS-Adhoc: GESCO SE: Vorläufige Zahlen für H1/2024 und Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2024

Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen belief sich der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2024 auf rund EUR 252,8 Mio. (H1/2023: EUR 292,1 Mio.). In den ersten 6 Monaten erzielte die Gruppe ein Konzern-EBIT von rund EUR 6,6 Mio. (H1/2023: EUR 22,8 Mio.) und ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von EUR 2,0 Mio. (H1/2023: EUR 14,3 Mio.). Ursächlich für den Umsatz- und Ergebnisrückgang sind im Wesentlichen die anhaltende schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa mit einer spürbar gedämpften Nachfrage bei nahezu allen Tochtergesellschaften sowie Projektverschiebungen. Des Weiteren führt das niedrige Preisniveau bei Doerrenberg zu einem deutlich reduzierten Rohertrag und trübt das Ergebnis spürbar. Wir sehen keine größeren Abwanderungen zum Wettbewerb, so dass wir bei Belebung der Konjunktur Nachholeffekte erwarten. Die ursprünglich abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 basierte auf der Erwartung eines verhaltenen ersten Halbjahrs und einer spürbarer Aufwärtstendenz im zweiten Halbjahr 2024, wie sie von unseren Kunden sowie führenden Verbänden und Wirtschaftsinstituten vertreten wurde. Nach einem schwächer als erwartet ausgefallenem zweiten Quartal und bei einer weiterhin ausbleibenden wirtschaftlichen Belebung in den für uns relevanten Branchen, muss GESCO die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wie folgt anpassen: Der Vorstand erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von EUR 520 – 540 Mio. (bisher: EUR 570 – 590 Mio.) und ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von ca. EUR 8 – 12 Mio. (bisher: EUR 26 – 28 Mio.). Aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung erweitert der Vorstand die Prognosebandbreite beim Konzernergebnis nach Anteilen Dritter. Alle Tochtergesellschaften haben entsprechende Maßnahmen zur Ergebnissicherung eingeleitet. Die Auslieferung einiger Projekte im Maschinenbau erfolgt wie üblich im zweiten Halbjahr. Wir rechnen daher mit einer Ergebnissteigerung im zweiten Halbjahr. Der Halbjahresbericht 2024 wird wie geplant am 13. August 2024 veröffentlicht und im Rahmen eines Conference Call am selben Tag um 11:30 Uhr erläutert. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

www.gesco.de



