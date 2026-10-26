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EQS-Adhoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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Gesundheitswelt Chiemgau AG Inhaber-Akt
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EQS-Ad-hoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Gesundheitswelt Chiemgau AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

26.10.2026 / 18:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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(Ad-hoc-Mitteilung)
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. Gesundheitswelt Chiemgau AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an Bad Endorf, 26.10.2026 – Der Vorstand der Gesundheitswelt Chiemgau AG („GWC AG“) hat heute beschlossen, die Prognose für das Konzern-Betriebsergebnis (Konzern-EBIT) für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen.
Die GWC AG erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von EUR -2,0 Mio. bis EUR +1,5 Mio. Damit wird die im Juli 2026 veröffentlichte Ergebnisprognose von EUR -3,5 Mio. bis EUR -6,5 Mio. angehoben.
Die Anpassung der Ergebnisprognose beruht im Wesentlichen auf folgenden Entwicklungen:
  • einer sehr guten operativen Geschäftsentwicklung des Geschäftsbereichs Medizin der GWC AG in den letzten Monaten sowie
  • verschiedenen positiven Sondereffekten, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen, die zum 31.12.2025 bestanden.

Die zuvor veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 kann vor diesem Hintergrund nicht aufrechterhalten werden.   Mitteilendes Unternehmen: Gesundheitswelt Chiemgau AG
Ströbinger Str. 18a
83093 Bad Endorf
ISIN: DE000A31C313
Börsensegment: Bayerische Börse, Freiverkehr Kontakt / Mitteilende Person: Verena Barwig
v.barwig@gesundheitswelt.de
 


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26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gesundheitswelt Chiemgau AG
Ströbinger Straße 18a
83093 Bad Endorf
Deutschland
Telefon: 08053 200-0
Fax: 08053 200-129
E-Mail: info@gesundheitswelt.de
Internet: www.gesundheitswelt.de
ISIN: DE000A31C313
WKN: A31C31
Börsen: Freiverkehr in München
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