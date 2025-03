EQS-Adhoc: Gigaset AG: Bedingungen des Insolvenzplans nicht vollumfänglich erfüllt

EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Insolvenz

Gigaset AG: Bedingungen des Insolvenzplans nicht vollumfänglich erfüllt



11.03.2025 / 18:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Ad hoc Meldung WKN: 515600 / WKN A14KQ7 Bocholt, 11. März 2025 Gigaset AG i.L.: Bedingungen des Insolvenzplans nicht vollumfänglich erfüllt Bocholt, 11. März 2025 [18:45 Uhr] – Der Insolvenzverwalter hat den Vorstand heute darüber informiert, dass die Bedingungen, die in dem vom Insolvenzverwalter vorgelegten und von der Gläubigerversammlung am 5. November 2024 einstimmig angenommenen Insolvenzplan der Gigaset AG i.L. vorgesehen waren, nicht vollständig erfüllt wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass das zuständige Amtsgericht – Insolvenzgericht – Münster die Bestätigung des Insolvenzplans der Gigaset AG i.L. am heutigen Tag versagt hat, wenngleich der entsprechende Beschluss noch nicht zugestellt worden ist. Gigaset AG i.L. Der Vorstand



Über Gigaset AG i.L. Die Gigaset Communications GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Gigaset AG i.L., hat im April 2024 den operativen Geschäftsbetrieb auf die Gigaset Technologies GmbH übertragen. Die Gigaset Technologies GmbH, die auch Inhaberin der Marke Gigaset ist, ist Teil der VTech-Gruppe und steht in keiner Konzernverbindung mehr zur Gigaset AG i.L.

