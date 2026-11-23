EQS-Ad-hoc: Global Health Care AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Global Health Care AG: Neuordnung der milon-Beteiligung – Hauptvariante mit Bezugsrecht für alle Aktionäre, Auffanglösung mit Verbleib von 40 % – Berichtigung der GV-Einladung



23.11.2026 / 14:38 CET/CEST

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Vaduz, 23. November 2026 – Der Verwaltungsrat der Global Health Care AG (ISIN Aktie: LI1147158318, WKN: A3C7M8; ISIN Anleihe 2024/2029: DE000A3L3V28) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, der außerordentlichen Generalversammlung vom 14. Dezember 2026 das am 20. November 2026 veröffentlichte Konzept zur Veräußerung von bis zu 100 % der Geschäftsanteile an der milon Holding GmbH als Hauptvariante A vorzulegen und für den Fall, dass diese nicht insgesamt angenommen wird, eine Hilfsvariante B als Auffanglösung zur Abstimmung zu stellen.

Nach der Hauptvariante A erhalten alle Aktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer Beteiligung zu einem Erwerbspreis von rund EUR 0,80 je Aktie auf Basis eines Eigenkapitalwerts der milon Holding GmbH von EUR 23,3 Mio. Sie können sich damit unmittelbar an der milon Holding GmbH beteiligen. Die Bedingungen für den Ankerinvestor, die Mehrheitsaktionärin Maponos Holding AG und die steuerprofi.at Steuerberatungsgesellschaft mbH, deren Geschäftsführer Präsident des Aufsichtsrates der Gesellschaft ist, bleiben gegenüber der Mitteilung vom 20. November 2026 unverändert.

Nach der Hilfsvariante B veräußert die Gesellschaft 60 % der Geschäftsanteile: 30 % an den Ankerinvestor gemeinsam mit einer Darlehensteilforderung der Maponos Holding AG von nominal EUR 6,5 Mio. zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 3,5 Mio. in bar und 30 % an die steuerprofi.at Steuerberatungsgesellschaft mbH zum Kaufpreis von EUR 6,99 Mio., zu leisten durch Übertragung einer Darlehensteilforderung von nominal EUR 2,09 Mio., Aufrechnung von rund EUR 4,1 Mio. und Barzahlung von EUR 0,8 Mio. 40 % verbleiben bei der Gesellschaft; ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht in dieser Variante nicht. Die Maponos Holding AG erwirbt in der Hilfsvariante B keine Geschäftsanteile; sie tritt der Gesellschaft eine Darlehensforderung gegen die milon Holding GmbH von nominal EUR 7,71 Mio. unentgeltlich ab, auf welche die Gesellschaft zugunsten der Kapitalrücklage der milon Holding GmbH verzichtet, und erklärt für einen weiteren Darlehensteil von EUR 3,3 Mio. einen Rangrücktritt.

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In beiden Varianten fließen der Gesellschaft Barmittel von mindestens EUR 4,3 Mio. zu, und ihre Verbindlichkeiten verringern sich um rund EUR 4,1 Mio. Der Erlös dient der Begleichung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft. An den Abstimmungen über die Hauptvariante A nimmt die Maponos Holding AG nicht teil, an jenen über die Hilfsvariante B nimmt sie teil.

Zugleich hat der Verwaltungsrat die Einladung berichtigt: Die Tagesordnungspunkte 1 (Verzicht auf die Teilnahme der Revisionsstelle) und 14 (Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates) entfallen, und der Nachweis der Aktionärseigenschaft wurde vereinfacht. Ort und Zeit der außerordentlichen Generalversammlung bleiben unverändert: 14. Dezember 2026, 10:30 Uhr, Kanzlei RA Mag. Wolfgang Fürnschuss, Landstrasse 81, 9494 Schaan. Das Bezugsrecht kann ausschließlich in der Generalversammlung ausgeübt werden. Die berichtigte Einladung sowie die Erläuterungen und Beschlussvorlagen zu beiden Varianten sind unter www.ems.ag abrufbar.

Mitteilende Person: Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrates

Global Health Care AG, Schliessa 6, 9495 Triesen, Liechtenstein

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Handelsplatz: Freiverkehr der Börse München