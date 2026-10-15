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EQS-Adhoc: Good Brands AG: Portfoliobereinigung - Abschreibungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Good Brands AG
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EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Aufwendungen/Sonstiges
Good Brands AG: Portfoliobereinigung - Abschreibungen

15.10.2026 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der Good Brands AG hat am heutigen Tage entschieden die Beteiligungen United Screens GmbH (455 TEUR), Marvin Inc. (150 TEUR), WineGuys Germany GmbH (92 TEUR), truemorrow Solutions UG (haftungsbeschränkt) (60 TEUR), Pure Beverage GmbH (20 TEUR) und Make Love and Aid GmbH (2 TEUR) vollständig und die stilfaser GmbH (um 2.243 TEUR) teilweise im Wert zu berichtigen und eine Portfolio-Bereinigung durchzuführen. Die Abschreibungen betragen damit insgesamt 3,0 Mio. Euro.



Ende der Insiderinformation

15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0151 - 17485936
E-Mail: langner@goodbrands-ag.com
Internet: www.goodbrands-ag.com
ISIN: DE000A2AA5A0
WKN: A2AA5A
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2416764

 
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