DAX 25.363 +0,4%ESt50 6.209 +0,7%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.733 +0,7%Euro 1,1201 +0,0%Öl 105,7 -0,0%Gold 4.145 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Abweichung der Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2026 zum Vorjahr und Aktualisierung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grammer AG
12.30 EUR -0.30 EUR -2.38 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
GRAMMER AG: Abweichung der Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2026 zum Vorjahr und Aktualisierung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

14.10.2026 / 09:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

GRAMMER AG: Abweichung der Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2026 zum Vorjahr und Aktualisierung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

Ursensollen, 14. Oktober 2026 – Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2026 eine unter dem Vorjahresniveau und unter den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung. Bei einem Konzernumsatz von 473,4 Mio. EUR (Q3 2025: 433,2 Mio. EUR) lag das operative EBIT bei 11,4 Mio. EUR (Q3 2025: 14,3 Mio. EUR). Das operative EBIT wurde um negative Währungseffekte in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR sowie um Sondereffekte in Höhe von 3,1 Mio. EUR bereinigt. Die Sondereffekte resultierten aus Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 7,5 Mio. EUR, die teilweise durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR kompensiert wurden.

Auf Konzernebene war der Rückgang des Ergebnisses im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf Auswirkungen des Iran-Konflikts sowie auf Sonderzölle in den USA und Mexiko zurückzuführen. Darüber hinaus wurde die Profitabilität in der Region AMERICAS durch unerwartet hohe Anlaufkosten im Zusammenhang mit der Einführung neuer Projekte nach dem Produktionsstart im Juli beeinträchtigt.

Werbung

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 beträgt der Umsatz der GRAMMER AG 1.434,7 Mio. EUR (01–09 2025: 1.386,9 Mio. EUR). Das operative EBIT beläuft sich auf 53,2 Mio. EUR (01–09 2025: 49,9 Mio. EUR).

Aufgrund der wesentlich höheren Anlaufkosten für neue Projekte in der Region AMERICAS sowie der Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Geschäftsentwicklung des Konzerns wird die Gesamtjahresprognose für das operative EBIT von ca. 80 Mio. EUR auf rund 70 Mio. EUR angepasst. Der Vorstand der GRAMMER AG rechnet für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin mit einem Umsatz von rund 1,9 Mrd. EUR.

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2026 wird am 30. Oktober 2026 veröffentlicht.

Werbung

Der Vorstand
GRAMMER AG

 

Kontakt:
GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Tel.: 09621 66 2222
investor-relations@grammer.com



Ende der Insiderinformation

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-31000
E-Mail: info@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900VJD4H4GZ0KGA70
EQS News ID: 2415594

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415594  14.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Grammer Aktie News

Werbung

Grammer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Grammer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.03.21 Grammer Hold Warburg Research
29.04.19 Grammer Neutral Oddo BHF
09.11.18 Grammer Hold Baader Bank
15.10.18 Grammer Hold Baader Bank
27.09.18 Grammer Halten DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.