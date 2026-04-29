EQS-Adhoc: Greiffenberger AG: Wegfall der positiven Fortführungsprognose und anstehende Insolvenzantragstellung

EQS-Ad-hoc: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Angespannte wirtschaftliche Situation

Greiffenberger AG: Wegfall der positiven Fortführungsprognose und anstehende Insolvenzantragstellung



29.04.2026 / 23:56 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Wegfall der positiven Fortführungsprognose und anstehende Insolvenzantragstellung Augsburg, 29. April 2026 – Auf Grundlage der jüngsten Geschäftsentwicklung und einer Neubewertung der Erfolgsaussichten der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen ist der Alleinvorstand der Greiffenberger AG heute zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Greiffenberger AG keine positive Fortführungsprognose mehr besteht. Er hat daher beschlossen, wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Der Vorstand geht nicht davon aus, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens wesentliche Verwertungserlöse bei der Greiffenberger AG zu erwarten sind. Mitteilende Person:

Gernot Egretzberger, Vorstand Kontakt für Rückfragen:

Greiffenberger AG

Gernot Egretzberger

Telefon: 03821 / 5212 – 261

Telefax: 0821 / 5212 – 275

E-Mail: gernot.egretzberger@greiffenberger.de Wer­bung Wer­bung



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