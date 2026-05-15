EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA beschließt die Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse
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EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges
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Insiderinformation gem. Art 17 MAR
Salzbergen, 25. Juni 2026. Die Geschäftsführung der H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat heute beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten und die dafür erforderlichen Anträge einzureichen. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls beabsichtigt entsprechende Widerrufsanträge an die Börsen Düsseldorf und Hamburg zu übermitteln, an denen die H&R Aktien ebenfalls im regulierten Markt notieren.
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Mit dem Wechsel in das Segment Scale verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit einer Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen sowie administrativen Aufwand zu verringern. Gleichzeitig wird die Präsenz am Kapitalmarkt weiterhin über die Frankfurter Wertpapierbörse gewährleistet. Die H&R KGaA trägt dabei dem Umstand Rechnung, wonach das Freiverkehrssegment Scale angesichts der Größe und der Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft als besser geeignet erscheint. Bei Scale handelt es sich um ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, das sich insbesondere an Wachstumsunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richtet.
Die Geschäftsführung beabsichtigt, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt zu beantragen und parallel dazu die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür relevanter Einbeziehungsvoraussetzungen.
Auf Grundlage der gesetzlichen Änderungen durch das Standortfördergesetz, das in wesentlichen Teilen am 10. Februar 2026 in Kraft getreten ist, ist dieser Wechsel vom regulierten Markt in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse auch ohne ein begleitendes Delisting-Erwerbsangebot zulässig.
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Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren.
Kontakt:
Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
Ende der Insiderinformation
25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Neuenkirchener Str. 8
|48499 Salzbergen
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|E-Mail:
|investor.relations@hur.com
|Internet:
|www.hur.com
|ISIN:
|DE000A2E4T77
|WKN:
|A2E4T7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2354340
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2354340 25.06.2026 CET/CEST
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