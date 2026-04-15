EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht die vorläufigen Zahlen zum 1. Quartal 2026

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H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht die vorläufigen Zahlen zum 1. Quartal 2026



30.04.2026 / 14:46 CET/CEST

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Insiderinformation gem. Art 17 MAR

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für Q1-2026 veröffentlicht

Umsatz und EBITDA leicht schwächer als Vorjahresvergleichsquartal

Übrige Ergebnisebenen sowie Cashflow-Positionen verbessert

Ergebnis je Aktie auf EUR 0,10 erholt (Q1/2025: EUR 0,05)

Salzbergen, 30. April 2026. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat im ersten Quartal 2026 nach vorläufigen Berechnungen mit EUR 21,9 Mio. (Q1/2025: EUR 22,4 Mio.) ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) leicht unter dem Niveau des Vorjahresvergleichsquartals erreicht.

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Ausgehend von verglichen zum Vorjahr rund 13,2 Prozent geringeren Umsatzerlösen, zieht sich eine verbesserte Performance durch alle Ergebnisebenen unterhalb des EBITDA. Das EBIT betrug EUR 9,5 Mio. (Q1/2025: EUR 7,7 Mio.), das Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR 6,7 Mio. (Q1/2025: EUR 4,7 Mio.). Unter dem Strich erreichte der Konzern ein gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal verbessertes Ergebnis der Aktionäre von EUR 3,9 Mio. (Q1/2025: EUR 1,9 Mio.). Erzielt wurde dies bei Umsätzen in Höhe von EUR 300,2 Mio. (Q1/2025: EUR 345,8 Mio.). Insgesamt verzeichneten wir im ersten Quartal 2026 eine robuste Nachfrage, die insbesondere zum Übergang auf das zweite Quartal 2026 in Folge des Kriegs am Persischen Golf und der Sperrung der Straße von Hormus noch einmal deutlich anzog. Allerdings wird für eine nachhaltige Ertragsstabilisierung im weiteren Jahresverlauf auch entscheidend sein, ob sich die dortige Lage wieder entspannt oder die Versorgungslage nachhaltig gestört bleibt. Kurzfristig gilt es für H&R KGaA, die stark gestiegenen Rohstoffkosten an unsere Abnehmerindustrien weiterzugeben.

Segment ChemPharm Refining mit deutlicher Verbesserung

Bei der Entwicklung der Segmente zeigt sich ein Bild, bei dem sich vor allem die Produktionsstandorte des Segments ChemPharm REFINING positiv präsentierten. Die Umsatzerlöse erreichten das Vorjahresvergleichsquartal mit EUR 184,2 Mio. nicht (Q1/2025: EUR 217,4 Mio.), gleichzeitig erzielten wir aber mit EUR 14,6 Mio. ein etwas höheres operatives Ergebnis als noch vor einem Jahr (Q1/2025: EUR 13,9 Mio.).

Anders bei den internationalen Geschäften des Konzerns: Die Standorte unseres Segments ChemPharm SALES blieben zum Jahresstart 2026 hinter dem Vorjahresvergleichsquartal 2025 zurück. Beim Umsatz unterschritt das Segment mit EUR 111,4 Mio. den Vorjahresvergleichswert (Q1/2025: EUR 123,7 Mio.), das EBITDA-Vorjahresergebnis von EUR 9,7 Mio. konnte mit EUR 8,8 Mio. im ersten Quartal 2026 ebenfalls nicht erreicht werden.

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Das Segment KUNSTSTOFFE setzte seine zuletzt schwierige Lage auch zu Jahresbeginn 2026 fort und zeigte sich im ersten Quartal erneut schwächer: Die Gesellschaften der GAUDLITZ Gruppe erreichten im Auftaktquartal 2026 kein positives EBITDA, sondern belasteten das Konzernergebnis mit einem Fehlbetrag von EUR -0,9 Mio. (Q1/2025: EUR -0,4 Mio.). Auch die Umsätze gaben nach, von vorjährig EUR 9,6 Mio. auf EUR 7,8 Mio. im Q1/2026.

Cashflows im Q1/2026 deutlich erholt

Der operative Cashflow im ersten Quartal 2026 verbesserte sich auf EUR 24,9 Mio. (Q1/2025: EUR -8,1 Mio.). Ursächlich waren neben geringeren Abschreibungen vor allem die bis zur Sperrung der Straße von Hormus Ende Februar 2026 deutlich geringeren Einsatzstoffkosten und damit der geringere Net Working Capital Bedarf. Der Free Cashflow schloss ebenfalls deutlich besser bei EUR 12,9 Mio. (Q1/2025: EUR -17,7 Mio.).

Eigenkapitalausstattung bleibt solide

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des ersten Quartals 2026 auf EUR 943,4 Mio. (31.12.2025: EUR 916,2 Mio.). Das Eigenkapital des Konzerns lag zum Bilanzstichtag bei EUR 428,0 Mio. (31.12.2025: EUR 416,1 Mio.). Es quotierte unverändert bei 45,4 % (31.12.2025: 45,4 %).

Veröffentlichte Guidance bleibt weiterhin im Blick

Auf Basis des Q1-2026 liegt H&R insgesamt auf Kurs der im Geschäftsbericht 2025 kommunizierten Gesamtjahreserwartung für das Jahr 2026 mit seiner Spanne von EUR 85,0 Mio. bis EUR 100,0 Mio. Das Unternehmen hält seine Guidance daher erst einmal uneingeschränkt aufrecht.

Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstattung und des Quartalsabschlusses verweist die H&R KGaA auf die am 15. Mai 2026 erscheinende Quartalsmitteilung 1/2026.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.