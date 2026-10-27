EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht vorläufige Ergebnisse zum 3. Quartal 2026

EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Sonstiges

H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht vorläufige Ergebnisse zum 3. Quartal 2026



27.10.2026 / 11:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Insiderinformation gem. Art 17 MAR

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2026

Geschäft setzt gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung fort

EBITDA mit EUR 132,3 Mio. auch weiterhin deutlich über Vorjahresniveau (Neunmonate 2025: EUR 60,5 Mio.)

Salzbergen, 27. Oktober 2026. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) setzt auch zum Ende des dritten Quartals 2026 die seit März 2026 stark erholte Absatz- und Ergebnisentwicklung fort. Das operative Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) lag nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal bei EUR 47,9 Mio. und damit deutlich oberhalb des Vorjahresvergleichsquartals (Q3-2025: EUR 20,3 Mio.).

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Gleichzeitig zeichnet sich damit auch für die übrigen Ergebnisebenen eine verbesserte Entwicklung ab, die weiteren Ergebnisse im Einzelnen: Das EBIT schloss bei EUR 33,4 Mio. nach letztjährigen EUR 5,5 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2026 bei EUR 30,1 Mio. (Q3-2025: EUR 2,6 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre verbuchte die Gesellschaft EUR 19,9 Mio. (Q3-2025: EUR -0,7 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erhöhten sich sich um fast 33 Prozent auf EUR 411,8 Mio. (Q3-2025: EUR 310,6 Mio.).

In der Betrachtung des gesamten Neunmonatszeitraums 2026 erzielte der Konzern ein verbessertes vorläufiges EBITDA von EUR 132,3 Mio. (Neunmonate 2025: EUR 60,5 Mio.) und einen höheren Umsatz von EUR 1.112,2 Mio. (Neunmonate 2025: EUR 963,7 Mio.). Auch die übrigen Ergebnisebenen legten kräftig zu: das EBIT für den Neunmonatszeitraum lag bei EUR 92,8 Mio. (Neunmonate 2025: EUR 16,4 Mio.). Ein vergleichbarer Trend auch beim Ergebnis vor Steuern (EBT), das sich auf EUR 83,6 Mio. beziffert (Neunmonate 2025: EUR 7,5 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei EUR 61,5 Mio. (Neunmonate 2025: EUR -0,4 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA ein Ergebnis je Aktie von EUR 1,65. Mit einem Ergebnis von EUR 0,54 sorgte das dritte Quartal 2026 (Neunmonate 2025: EUR -0,01; Q3-2025: EUR -0,02) für einen starken Ergebnisbeitrag.

Insgesamt setzte sich damit die unterjährige Entwicklung fort, bei der H&R sich trotz der global- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen gut behaupten konnte. Gleichzeitig zeichnete sich in den letzten drei Monaten ein Abflachen der Dynamik ab, so dass wir die noch besseren Zahlen des Q2-2026 nicht fortführen konnten.

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Das Segment ChemPharm REFINING lieferte erneut den wesentlichen Beitrag zum Ergebnis. Mit einem EBITDA von EUR 36,7 Mio. (Q3-2025: EUR 13,7 Mio.) war dieser erwartungsgemäß besser als das Vorjahresvergleichsquartal. So auch auf die gesamten Neunmonate betrachtet: Mit EUR 98,9 Mio. (Neunmonate 2025: EUR 40,7 Mio.) lag die Segmentperformance auf einem deutlich verbesserten Niveau. Die Umsätze im Segment erreichten für den Neunmonatszeitraum EUR 721,0 Mio. (Neunmonate 2025: EUR 597,0 Mio.).

Unsere internationalen Aktivitäten des Segments ChemPharm SALES verzeichneten mit EUR 12,6 Mio. im dritten Quartal 2026 und EUR 38,3 Mio. im Neunmonatszeitraum verbesserte operative Ergebnisse (Q3-2025: EUR 9,0 Mio.; Neunmonate 2025: EUR 26,8 Mio.). Auch die Umsätze übertrafen mit EUR 378,8 Mio. im Neunmonatszeitraum und mit EUR 132,6 Mio. im Quartal das Vorjahr (Neunmonate 2025: EUR 351,6 Mio.; Q3-2025: EUR 114,5 Mio.) spürbar.

Erneut deutliche Einbußen verzeichnete ein weiteres Mal das Segment KUNSTSTOFFE. Es erwirtschaftete für den Neunmonatszeitraum einen leicht geringeren Fehlbetrag von EUR -2,4 Mio. (Neunmonate 2025: EUR -3,7 Mio.), zu dem das dritte Quartal 2026 mit EUR -0,7 beitrug (Q3-2025: EUR -1,8 Mio.). Der Umsatz entwickelte sich mit EUR 24,7 Mio. bzw. EUR 8,7 Mio. ebenfalls rückläufig gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Neunmonate 2025: EUR 27,6 Mio.; Q3-2025: EUR 8,8 Mio.;), vor allem als Folge einer nach wie vor angespannten Lage der Automobilindustrie.

Der operative Cashflow zeigte sich im Neunmonatszeitraum 2026 mit EUR 58,3 Mio. (Neunmonate 2025: EUR 48,9 Mio.) stärker als noch im Vorjahresvergleichszeitraum. Von einem deutlich höheren Konzernergebnis ausgehend, wurde er unterjährig vor allem durch den als Folge des Krieges am Persischen Golf zwischen Israel, den USA und dem Iran stark angestiegenen Net Working Capital – Einsatz, insbesondere den höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, geprägt. Im dritten Quartal 2026 betrug er hingegen in Summe deutlich verbesserte EUR 55,8 Mio. (Q3-2025: EUR 24,3 Mio.), der Free Cashflow betrug EUR 42,4 Mio. (Q3-2025: EUR 3,8 Mio.). Zum Stichtag des Neunmonatszeitraums lag der Free Cashflow bei EUR 22,9 Mio. nach EUR 8,8 Mio. im Vorjahr.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2025 von EUR 916,2 Mio. auf EUR 1.020,8 Mio. Das Eigenkapital zog im gleichen Zeitraum von EUR 416,1 Mio. auf EUR 498,5 Mio. nach. Per 30. September 2026 betrug die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 48,8 % (31. Dezember 2025: 45,4 %).

Insgesamt hat sich die gute Geschäfts- und Ertragsentwicklung der Gesellschaft seit dem Sommer fortgesetzt, wenn auch mit weniger Dynamik als noch im zweiten Quartal 2026. Insgesamt liegt H&R damit auf Kurs der zuletzt angepassten Spanne von EUR 120,0 Mio. bis EUR 145,0 Mio. für das prognostizierte EBITDA. Präzisierungen werden gegebenenfalls im weiteren Jahresverlauf erfolgen.

Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2026 werden wie geplant am 13. November 2026 in der Quartalsmitteilung veröffentlicht.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.