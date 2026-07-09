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EQS-Adhoc: H2 Core AG: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

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EQS-Ad-hoc: H2 Core AG / Schlagwort(e): Insolvenz
H2 Core AG: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

13.07.2026 / 18:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die H2 Core AG gibt bekannt, dass sie unverzüglich einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen wird. Dies ist das Ergebnis der angekündigten Bestandsaufnahme durch den neu bestellten Vorstand. Angestrebt wird ein Verfahren in Eigenverwaltung. Der operative Betrieb der Tochter H2 Core Systems GmbH wird hierdurch zunächst nicht unmittelbar beeinträchtigt. Ziel ist es, das Bestandsgeschäft der Tochtergesellschaft fortzuführen.
Kontakt:
Hansjörg Plaggemars, Vorstand
H2 Core AG


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13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: H2 Core AG
Rüsdorfer Str. 8
25746 Heide
Deutschland
E-Mail: ir@h2core.com
Internet: www.h2core.com
ISIN: DE000A0H1GY2
WKN: A0H1GY
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2365082

 
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2365082  13.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
29.11.10 Marenave Schiffahrts kaufen HSH Nordbank AG
14.09.10 Marenave Schiffahrts kaufen HSH Nordbank AG
26.05.10 Marenave kaufen HSH Nordbank AG
17.03.10 Marenave halten HSH Nordbank AG
03.12.09 Marenave halten HSH Nordbank AG