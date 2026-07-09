EQS-Adhoc: H2 Core AG: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
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EQS-Ad-hoc: H2 Core AG / Schlagwort(e): Insolvenz
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Die H2 Core AG gibt bekannt, dass sie unverzüglich einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen wird. Dies ist das Ergebnis der angekündigten Bestandsaufnahme durch den neu bestellten Vorstand. Angestrebt wird ein Verfahren in Eigenverwaltung. Der operative Betrieb der Tochter H2 Core Systems GmbH wird hierdurch zunächst nicht unmittelbar beeinträchtigt. Ziel ist es, das Bestandsgeschäft der Tochtergesellschaft fortzuführen.
Kontakt:
Hansjörg Plaggemars, Vorstand
H2 Core AG
Ende der Insiderinformation
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2 Core AG
|Rüsdorfer Str. 8
|25746 Heide
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@h2core.com
|Internet:
|www.h2core.com
|ISIN:
|DE000A0H1GY2
|WKN:
|A0H1GY
|Börsen:
|Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2365082
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2365082 13.07.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
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