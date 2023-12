EQS-Adhoc: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Erwerb des Geschäftsbereichs „gewerbliche Kälteanlage“ von Carrier

EQS-Ad-hoc: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Erwerb des Geschäftsbereichs „gewerbliche Kälteanlage“ von Carrier



13.12.2023 / 23:52 CET/CEST

HAIER SMART HOME CO., LTD: ERWERB DES GESCHÄFTSBEREICHS „GEWERBLICHE KÄLTEANLAGE“ VON CARRIER

Qingdao / Shanghai / Frankfurt / Hongkong, 13. Dezember 2023 - Haier Smart Home Co., Ltd. (das "Unternehmen" oder "Haier Smart Home") beabsichtigt, über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft (der "Käufer"), den Geschäftsbereich für gewerbliche Kälteanlagen (das "Zielgeschäft") der Carrier Global Corporation, einem an der New York Stock Exchange in den USA notierten Unternehmen ("Carrier Group" oder der "Verkäufer"), zu einem Kaufpreis von etwa 640 Millionen US-Dollar in bar zu erwerben, wobei der endgültige Kaufpreis beim Abschluss der Transaktion noch angepasst werden kann.

Der Käufer erwirbt 100 % des Aktienkapitals und der relevanten Vermögenswerte der Carrier Refrigeration Benelux B.V., einer Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden (die "Zielgesellschaft") (die "Akquisition" oder die "Transaktion"). Der Verkäufer beabsichtigt, das Zielgeschäft vollständig auf die Zielgesellschaft zu übertragen.

Mit der Transaktion beabsichtigt das Unternehmen, sein Geschäft der "Haushaltskühlung" auf gewerbliche Kühlanwendungen einschließlich des Lebensmitteleinzelhandels und der Kühllagerung auszuweiten, was zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen schaffen wird. Es wird erwartet, dass das Segment der Kühllagerung innerhalb des Marktes für gewerbliche Kühlung in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika zwischen 2023 und 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 13 % wachsen wird. Der wichtigste Wachstumstreiber sind neue Kühlhauskapazitäten, die auf den zunehmenden Konsum von frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln und die wachsende Beliebtheit des Online-Lebensmittelhandels zurückzuführen sind.

Darüber hinaus fördern Nachhaltigkeitsinitiativen weltweit die Verwendung alternativer Kältemittel in der gewerblichen Kältetechnik, und mehrere Länder haben sich verpflichtet, die Produktion und Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen ("FKW") zu reduzieren. Die Zielgesellschaft verfügt über eine auf natürlichen Kältemitteln basierende Kohlendioxid- ("CO 2 -") Kältetechnologie, die dem Trend zur Verwendung alternativer Kältemittel und der weltweit steigenden Nachfrage nach nachhaltiger Entwicklung entspricht.

IR-Kontakt:

Haier Smart Home Hongkong

T: +852 2169 0000

E-Mail: ir@haier.hk