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EQS-Adhoc: Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA senkt ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026

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EQS-Ad-hoc: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA senkt ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026

20.07.2026 / 18:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

HHLA senkt ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026

Hamburg, 20. Juli 2026 | Basierend auf dem bisherigen Geschäftsverlauf sowie aktualisierten Einschätzungen für die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres 2026 hat der Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr anzupassen.

Weitreichende Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Hamburger Containerterminals in Verbindung mit umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen im Schienennetz führten im bisherigen Jahresverlauf zu stärkeren operativen Beeinträchtigungen, als erwartet. Dadurch blieb die Entwicklung der Umschlag- und Transportmengen hinter den ursprünglichen Annahmen zurück. Gleichzeitig wirkten sich das herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld und anhaltende geopolitische Unsicherheiten belastend auf die Geschäftsentwicklung aus. Zudem wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht mehr davon ausgegangen, dass die HHLA die Auswirkungen des Wintereinbruchs zu Jahresbeginn im weiteren Jahresverlauf vollständig kompensieren kann. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 eine niedrigere Umsatz- und Ergebnisentwicklung als bislang prognostiziert.

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Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird nunmehr ein leichter Rückgang im Containerumschlag gegenüber dem Vorjahr erwartet (zuvor: deutlicher Anstieg). Für den Containertransport wird mit einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet (zuvor: starker Anstieg).

Für die Umsatzerlöse wird von einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen (zuvor: starker Anstieg). Die Erwartung für das operative Betriebsergebnis (EBIT) wurde aus den oben genannten Gründen angepasst und liegt nunmehr in der Bandbreite von 135 bis 155 Mio. Euro (zuvor: 160 bis 180 Mio. Euro).

Für den Teilkonzern Immobilien wird unverändert mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet und für das operative Betriebsergebnis (EBIT) von einem deutlichen Rückgang ausgegangen.

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Auf Konzernebene wird nunmehr ebenfalls ein deutlicher Umsatzanstieg erwartet (zuvor: starker Anstieg). Auch die Erwartung für das operative Betriebsergebnis (EBIT) wurde infolge der geänderten Annahmen angepasst und liegt nunmehr in einer Bandbreite von 150 bis 170 Mio. Euro (zuvor: 175 bis 195 Mio. Euro).

 

Rückfragen
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Ute Neumann, Investor Relations
Tel. +49 (0)176 30883613
E-Mail: neumann-u@hhla.de
Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg

A-Aktien
ISIN: DE0000A0S8488, WKN: A0S848
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg



Ende der Insiderinformation

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-3088-0
Fax: +49 (0)40-3088-3355
E-Mail: info@hhla.de
Internet: www.hhla.de
ISIN: DE000A0S8488
WKN: A0S848
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990003RXKZ9J9ERW70
EQS News ID: 2368798

 
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2368798  20.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
20.09.23 HHLA Sell Warburg Research
17.05.23 HHLA Sell Warburg Research
23.03.23 HHLA Sell Warburg Research
17.02.23 HHLA Hold Warburg Research
17.05.22 HHLA Hold Warburg Research