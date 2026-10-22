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EQS-Adhoc: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft: HHLA senkt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

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HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
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EQS-Ad-hoc: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft: HHLA senkt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

22.10.2026 / 13:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

HHLA senkt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Hamburg, 22. Oktober 2026 | Basierend auf dem bisherigen Geschäftsverlauf und aktualisierten Einschätzungen für das vierte Quartal 2026 hat der Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) heute beschlossen, die Prognose für das operative Betriebsergebnis (EBIT) des laufenden Geschäftsjahres anzupassen.

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Im Zuge der strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäft hat die HHLA ihr Beteiligungsportfolio im Bereich der Neu- und Ausgründungen von Geschäftsaktivitäten überprüft. Nach Marktsondierungen ergibt sich für das Segment Logistik eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von rund 12 Mio. Euro.

Streikbedingte Ausfälle und die Anlaufphase zur weiteren Automatisierung der Hamburger Containerterminals lassen die Entwicklung des Containerumschlags zudem hinter den Erwartungen zurückbleiben, was sich ebenfalls negativ auf das Ergebnis auswirkt.

Vor diesem Hintergrund wird im Teilkonzern Hafenlogistik für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr ein operatives Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 100 bis 120 Mio. Euro erwartet (zuvor: 135 bis 155 Mio. Euro). Beim Containerumschlag wird nun von einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr ausgegangen (zuvor: leichter Rückgang).

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Auf Konzernebene wird für das operative Betriebsergebnis (EBIT) nunmehr mit einer Bandbreite von 115 bis 135 Mio. Euro gerechnet (zuvor: 150 bis 170 Mio. Euro).

Die Erwartungen für die Umsatzerlöse und den Containertransport bleiben gegenüber der zuletzt veröffentlichten Prognose unverändert (deutlicher Anstieg bzw. leichter Zuwachs).

Rückfragen
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Ute Neumann, Investor Relations
Tel. +49 (0)40 30883613
E-Mail: neumann-u@hhla.de
Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg

A-Aktien
ISIN: DE0000A0S8488, WKN: A0S848
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg
 



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22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-3088-0
Fax: +49 (0)40-3088-3355
E-Mail: info@hhla.de
Internet: www.hhla.de
ISIN: DE000A0S8488
WKN: A0S848
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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EQS News ID: 2420412

 
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17.05.23 HHLA Sell Warburg Research
23.03.23 HHLA Sell Warburg Research
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