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EQS-Adhoc: HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

15.04.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HCI Hammonia Shipping AG
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Charts|News|Analysen

EQS-Ad-hoc: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

15.04.2026 / 18:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

Hamburg, den 15.04.2026 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) zum 31.12.2025 hat sich heute herausgestellt, dass das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025 mit 0,8 Mio. EUR (Vorjahresergebnis 5,1 Mio. EUR) am unteren Ende der prognostizierten Ergebnisbandbreite von 0,3 bis 5,0 Mio. EUR liegt.

Kontakt
HAMMONIA Schiffsholding AG
Dr. Karsten Liebing
Vorstand
Neumühlen 9, 22763 Hamburg

 



Ende der Insiderinformation

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMMONIA Schiffsholding AG
Neumühlen 9
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 176-0
Fax: +49 40 822 176-427
E-Mail: ir@hammonia-schiffsholding.de
Internet: www.hammonia-schiffsholding.de
ISIN: DE000A0MPF55
WKN: A0MPF5
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2309266

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2309266  15.04.2026 CET/CEST

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