EQS-Adhoc: HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

EQS-Ad-hoc: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose



15.04.2026 / 18:34 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose Hamburg, den 15.04.2026 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) zum 31.12.2025 hat sich heute herausgestellt, dass das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025 mit 0,8 Mio. EUR (Vorjahresergebnis 5,1 Mio. EUR) am unteren Ende der prognostizierten Ergebnisbandbreite von 0,3 bis 5,0 Mio. EUR liegt. Wer­bung Wer­bung Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg



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